Συμπληρώνεται σε λίγο το τρίτο 24ωρο από την πρωτοφανή, όσο και αδιανόητη, κατάρρευση του συστήματος που ελέγχει το FIR Αθηνών και ακόμη να εντοπιστεί η αιτία που το προκάλεσε. Οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος; Πρόκειται για προβοκάτσια, για σαμποτάζ από «μέσα» για άγνωστους λόγους; Είναι σαμποτάζ απ’ έξω, από κάποια ξένη δύναμη, με «δημοφιλέστερη» απάντηση τους Ρώσους, που έτσι κι αλλιώς μας έχουν απειλήσει πάμπολλες φορές με αντίποινα (εκείνη η Ζαχάροβα πια, ρέστα έχει δώσει…); Κάποιος αποφάσισε να κάνει πλάκα σε όλο το σύστημα, κατεβάζοντας διακόπτες; Ουδείς γνωρίζει, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Περισσότερο ανησυχητικό ακόμη και από αυτό το ίδιο το γεγονός – όπως μου είπαν διάφοροι ειδήμονες, και αρμόδιοι, σε ένα πλήθος συνομιλιών που είχα τις προηγούμενες ημέρες. Διότι συνομίλησα με όλους!!!

Και πληροφορήθηκα ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το χάος που επικράτησε, και το οποίο θα μπορούσε να έχει μοιραία αποτελέσματα, αλλά ευτυχώς δεν είχε…

Ο Βαμβακούλας και οι εξωγήινοι

Η… τριμελής επιτροπή από τέσσερα-πέντε άτομα, που θα έλεγε κι ο Νίκος Βαμβακούλας, η οποία έχει εντολή να αναζητήσει τα ακριβή αίτια του black out στο FIR Αθηνών και να παραδώσει το συντομότερο δυνατό το πόρισμά της, έχει κατά πληροφορίες, χθεσινές, μαύρα μεσάνυχτα, επίσης. Η επίσκεψη στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από την οποία ξεκίνησε την έρευνά της, ουδέν απέδωσε. Διατυπώθηκαν εικασίες, μόνο. Τίποτε άλλο.

Τι προβληματίζει περισσότερο τα μέλη της επιτροπής… Βαμβακούλα; Οτι το σύστημα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία, χωρίς όπως μου ειπώθηκε χαρακτηριστικά «να χρειαστεί να βάλει κατσαβίδι κάποιος να βιδώσει μια βίδα»! Οπως έπεσε το «μαύρο», με τον ίδιο τρόπο επανήλθε το «άσπρο»!!

Εξωγήινοι, επέδραμαν εξωγήινοι στη χώρα, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση…

Το «φροντιστήριο» έχει αποτελέσματα

Μέσα στις γιορτές συμβαίνουν τα καλύτερα. Παρατηρημένο! Εσείς κι εμείς, μπορεί να ζούμε ακόμη με τις ωραίες αναμνήσεις των γιορτών που πέρασαν, αλλά (ευτυχώς) υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν σαν τα μυρμήγκια και μεριμνούν για το μέλλον της χώρας, και το καλό μας (υποθέτω…). Οπως η «πρόεδρος» Καρυστιανού, η οποία αποκάλυψε (σε συνέντευξή της στο κανάλι Kontra) ότι ετοιμάζεται πυρετωδώς το νέο κόμμα – να σκάσει ο Καραχάλιος που νόμιζε ότι φεύγοντας από κοντά της, θα καταρρεύσει η γυναίκα. Οχι! Προετοιμάζεται εντατικά – μας ενημέρωσε μάλιστα ότι βλέπει βιογραφικά. Αρα, πρόκειται για μεταμοντέρνα εκδοχή κόμματος αντιλαμβάνομαι. Οχι τίποτα παρωχημένα κομματικά μοντέλα, του είδους όποιος δει φως, να ανέβει να τον κεράσουμε και φοντανάκι.

Τώρα μέσα από ποια διαδικασία συγκεντρώνει βιογραφικά, ποιος τα επεξεργάζεται, και ποιος τα προωθεί στην «πρόεδρο», αυτό είναι μια άλλη ιστορία, για την οποία η «πρόεδρος» δεν κατέφυγε σε λεπτομέρειες. Αφησε τη φαντασία μας, να αναλύσει αυτή τη σοβαρή πληροφόρηση.

Από μια μελέτη πάντως, που έκανα επί των δηλώσεών της, κατέληξα σε ένα πρώτο συμπέρασμα: ότι είναι έτοιμη «να απλώσει τραχανά». Μέχρι και για το νομοσχέδιο Δένδια για τις αλλαγές στο στράτευμα τοποθετήθηκε. Το βρήκε (φυσικά) άχρηστο, διότι… ιδιωτικοποιεί πτυχές των Ενόπλων Δυνάμεων. Ποιες, ούτε αυτό το εξήγησε, αλλά εντάξει, μην είμαστε και απαιτητικοί. Να μείνουμε στο (θετικό) γεγονός ότι τα «εντατικά», που κάνει στο «φροντιστήριο», αρχίζουν να δίνουν αποτελέσματα…

Ραντεβού στις 28 Φεβρουαρίου

Αν και όπως υποθέτω, από σεμνότητα η «πρόεδρος» Καρυστιανού χρησιμοποιούσε πρώτο πληθυντικό στη συνέντευξη, και δήλωσε και καθαρά, ότι δεν είναι σίγουρο ότι αυτή θα είναι επικεφαλής του νέου κόμματος, η αλήθεια είναι ότι το όλο στήσιμο στο κανάλι του αείμνηστου Γιώργου Κουρή «φώναζε» από μακριά, ότι δεν θα τον αποφύγει τον πειρασμό. Στο πλαίσιο αυτό, ξεχώρισα μια αναφορά της, για την πανελλαδική κινητοποίηση που προετοιμάζεται για τις 28 Φεβρουαρίου, στην 3η επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Τι είπε η «πρόεδρος», πάντα σε πρώτο πληθυντικό; Τα ακόλουθα: «Μπορεί στις 28 Φεβρουαρίου να χρειαστεί να ξαναβγούμε στους δρόμους για τους αγρότες, τις Ενοπλες Δυνάμεις την ακρίβεια και βέβαια για τα Τέμπη»!!

Με αυτή τη σειρά – με τα Τέμπη, τέταρτο θέμα. Δεν ξέρω πώς το προσλαμβάνετε εσείς όλο αυτό, αλλά εμένα μου λέει ότι η «πρόεδρος» προγραμματίζει για τις 28 Φεβρουαρίου, που είναι ημέρα Σάββατο, την πρεμιέρα του νέου κόμματος, το οποίο θα έχει πλέον μετωπικά χαρακτηριστικά – όχι μόνο Τέμπη. Τα Τέμπη είναι πλέον απλώς το κάρο. Εδώ η γυναίκα είναι αποφασισμένη να ασχοληθεί μέχρι και με το οργανόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων!..

(Φαντάζομαι θα έχει κάνει κάποια σχετική ανάλυση η γερόντισσα εκ Συρίας…)

Οι αλήθειες της στήλης

Από την ίδια συνέντευξη (ζητώ την κατανόηση του φιλοθεάμονος κοινού επ’ αυτού, αλλά με «κέντρισε» ιδιαίτερα…), αντελήφθην ότι με την «πρόεδρο» Καρυστιανού, έχουμε την ίδια αντίληψη για τον εξ εφέδρων πρόεδρο, Τσίπρα. Με διατυπώσεις που παραπέμπουν ευθέως σε όσα σχετικά με τον πρόεδρο Αλέξη έχω κατά καιρούς γράψει εδώ, η «πρόεδρος» Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι δεν θα τον συμπεριλάβει στο κύκλο των συνομιλητών-συνεργατών της, διότι ευθύνεται (ο Τσίπρας) για το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, που υποθήκευσε τη χώρα για 100 χρόνια!

Φυσικά δεν θα διεκδικήσω κανένα copyright για όλες αυτές τις αλήθειες, για τις οποίες έχει «μαλλιάσει» η γλώσσα μου, τόσα χρόνια. Θα αναφέρω απλώς ότι δεν μου προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι η «πρόεδρος» πού και πού ρίχνει καμιά ματιά στη στήλη…

«Μου έχουν προσφέρει πολλά χρήματα»

Τούτου δοθέντος, θα την κακίσω, διότι μας άφησε στα σκοτάδια, σχετικά με μια αναφορά που έκανε, και την οποία ομολογουμένως βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, έως και προκλητική. Είπε συγκεκριμένα «μου έχουν προσφέρει πολλά χρήματα και τίτλους για να σιωπήσω» και πρόσθεσε πως «όταν είδαν ότι αυτά δεν έπιασαν, έφτασαν στο σημείο να απειλήσουν ακόμα και το παιδί μου». Το δεύτερο σκέλος περί της απειλής, το λύσαμε εδώ και καιρό – είναι γνωστό τι συνέβη, με τον «δικαστικό» που είχε τη σχετική, αναπόδεικτη, «έμπνευση», οπότε δεν έχει νόημα να το επαναφέρει ως θέμα. Το πρώτο όμως, περί προσφοράς «πολλών χρημάτων και τίτλων», προκειμένου να «σιωπήσει», ίσως πρέπει να μας το εξηγήσει περισσότερο. Ποιος, πότε και εκ μέρους ποιου της πρόσφερε «πολλά χρήματα και τίτλους».

Διαφορετικά, η «καταγγελία» παίρνει χαρακτηριστικά γραφικότητας…

Τι λείπει του Γιάνη

Από τις… συγκλονιστικότερες αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών θεωρώ ότι ήταν και η δημόσια παραδοχή αυτού του «ουάου» αγοριού, Γιάνη με ένα «νι» Βαρουφάκη, ότι έχει «κουμπωθεί» μια φορά με ecstasy, και πως έκανε μία εβδομάδα να συνέλθει. Δυστυχώς, για όσους έσπευσαν να βγάλουν εύκολα συμπεράσματα εκτιμώντας ότι «κουμπώθηκε» κατά τη διάρκεια εκείνου του κρίσιμου 6μήνου του 2015, όταν έπαιζαν στα ζάρια τις τύχες της χώρας και τις δικές μας, μαζί με τον άλλον, τον εξ εφέδρων πρόεδρο, Τσίπρα, τους ενημερώνω ότι κατά δήλωσή του, αυτό συνέβη το 1989 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Το ecstasy πάντως, όπως είπε, δεν του λείπει. Εκείνο που του λείπει είναι το «χόρτο του Θεού». Δεν του δίνουν πλέον (γιατί άραγε; Και ποιος άθλιος του το αρνείται;). Οπως εξήγησε ο άνθρωπος με εμφανές παράπονο για την αδικία που υφίσταται, «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

– Αδερφέ, μην προβληματίζεσαι. Εχω κάτι γνωστούς, στην Καλαμάτα, οι οποίοι αν και… καραδεξιοί, θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημά (σου) άμεσα. Στείλε στοιχεία επαφής…

(Η ωραία συνέντευξη του «ουάου» Γιάνη με ένα «νι», δόθηκε στη Γαία Μερκούρη, και το podcast της).