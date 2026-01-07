Σε εγρήγορση παραμένουν τα επιτελεία στην Αθήνα μετά το περιστατικό παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου, την περασμένη εβδομάδα, του σκάφους πόντισης καλωδίων «Ocean Link» υπό σημαία Παναμά από την τουρκική φρεγάτα «Gediz», στα ανοιχτά μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας. Η Αθήνα, με σχετική NAVTEX που εξέδωσε, σκοπεύει να στείλει το σκάφος να ποντίσει καλώδια οπτικών ινών από την Αστυπάλαια προς την Κω μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, κι ενώ στην ευρύτερη περιοχή παραμένει η τουρκική φρεγάτα «Gediz», η οποία, όπως εκτιμάται, όταν το υπό σημαία Παναμά σκάφος «Ocean Link» βρεθεί στα διεθνή ύδατα ανάμεσα στα δύο νησιά, θα επιχειρήσει νέο «hailing» δι’ ασυρμάτου, σε μια προσπάθεια αφενός να το σταματήσει και αφετέρου να υπενθυμίσει τα όρια της «Γαλάζιας Πατρίδας» που διεκδικεί η Αγκυρα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού.

Στην ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας κάλυψη, όπως και την προηγούμενη φορά, στο «Ocean Link», βρίσκεται η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού «Κουντουριώτης» που είχε απαντήσει στην τουρκική κίνηση – πρόκληση την περασμένη Παρασκευή, υπενθυμίζοντας πως βρίσκονταν εντός περιοχής ελληνικής δικαιοδοσίας έκδοσης NAVTEX αλλά και δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ως εκ τούτου το τουρκικό σκάφος δεν είχε κανένα δικαίωμα και έπρεπε να απομακρυνθεί και να μην ενοχλεί το σκάφος πόντισης καλωδίων. Το απόγευμα της Τρίτης το «Ocean Link» βρισκόταν νοτίως της Αμοργού, αφού προηγουμένως πόντισε καλώδια και μεταξύ Σίφνου και Φολεγάνδρου, πλέοντας με προορισμό την Αστυπάλαια, από όπου θα ξεκινήσει την πόντιση των καλωδίων προς την Κω.

Στην Αθήνα ο τούρκος ΥΦΥΠΕΞ

Αυτή η «βουβή» ένταση στο Αιγαίο συνεχίζεται σχεδόν έξι ημέρες τώρα και ενώ στις 20 και 21 Ιανουαρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι επόμενοι γύροι δομημένου διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας, ο Πολιτικός Διάλογος με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τη συμμετοχή του τούρκου ομολόγου της Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, καθώς και η Θετική Ατζέντα με επικεφαλής τον Χάρη Θεοχάρη. Παράλληλα ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Αγκέλα Σαλέχ επιβεβαίωσε ότι τα χωρικά ύδατα της Λιβύης αποτελούν «κόκκινη γραμμή» και τόνισε ότι η χώρα δεν θα κάνει καμία παραχώρηση για να κατευνάσει ξένες πλευρές, φωτογραφίζοντας και την Ελλάδα.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη του, ο Σαλέχ δήλωσε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα ήταν επιτυχημένη, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην τουρκολιβυκή ναυτιλιακή συμφωνία και στις συνθήκες υπό τις οποίες υπογράφηκε. Εξήγησε ότι τα όρια της ΑΟΖ της Λιβύης παραμένουν απροσδιόριστα και απαιτείται δίκαιη και διαφανής οριοθέτηση με τα γειτονικά κράτη. Πρόσθεσε δε ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της τουρκολιβυκής συμφωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από κυβέρνηση που έχει λάβει την εμπιστοσύνη της Βουλής των Αντιπροσώπων.