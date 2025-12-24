Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε εκτενώς στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη διευρυμένη σύνοδο των επικεφαλής των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος ΑΚΡ στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι, «είτε πρόκειται για την Ανατολική Μεσόγειο, είτε για το Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού, εμείς δεν παραβιάζουμε δικαιώματα άλλων, αλλά ούτε και επιτρέπουμε να παραβιαστούν τα δικά μας». Τόνισε επίσης πως η Άγκυρα «δεν θα επιτρέψει την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων», υπογραμμίζοντας ότι «συμφωνίες ή δηλώσεις τρίτων δεν δεσμεύουν την Τουρκία ούτε αλλάζουν την πολιτική της».

Αναφερόμενος σε διεθνείς αντιδράσεις, ο Ερντογάν σχολίασε πως «τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστινίων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του ντενεκέ».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «δεν παγιδευτήκαμε και δεν θα παγιδευτούμε, δεν υποκύψαμε στις προκλήσεις και δεν θα υποκύψουμε», επαναλαμβάνοντας τη θέση της Τουρκίας για σταθερότητα και αποφασιστικότητα απέναντι στις διεθνείς πιέσεις.

Αναφορά στη Γάζα και το Ισραήλ

Πριν από τις τοποθετήσεις του για το Αιγαίο, ο Ερντογάν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία προσεύχεται για τη Γάζα, αλλά «δεν μένει μόνο σε αυτό». Όπως είπε, η χώρα του θα ενισχύσει τη βοήθειά της προς τους Παλαιστινίους και «δεν θα αφήσει μόνη της τη Γάζα». Κατέληξε με το μήνυμα ότι «ως Τουρκία, δεν θα υποκύψουμε, δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε».

Ιστορικές αναφορές και μήνυμα ενότητας

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε: «Είμαστε μια διαφορετική χώρα, ένα πολύ διαφορετικό έθνος. Από το 1071 βρισκόμαστε σε αυτή τη γεωγραφία. Πληρώσαμε τίμημα, αγωνιστήκαμε, δώσαμε τη ζωή μας, πήραμε ζωές. Έτσι καταφέραμε να επιβιώσουμε σε αυτά τα εδάφη για χίλια χρόνια».

Αναφορά στο δυστύχημα κοντά στην Άγκυρα

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Ερντογάν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τη συντριβή αεροσκάφους το βράδυ της Τρίτης κοντά στην Άγκυρα, στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, και η συνοδεία του.