Νέα αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στην Alpha Bank ανακοίνωσε η UniCredit την περασμένη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Ετσι, η άμεση συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου της UniCredit στην ελληνική τράπεζα ανέρχεται πλέον σε 29,8%, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Η UniCredit έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» (fit & proper) για ποσοστό έως 29,9% στην ελληνική τράπεζα. Προηγουμένως, το ποσοστό της ιταλικής τράπεζας στην Alpha Bank διαμορφωνόταν περίπου στο 20%, το οποίο αυξήθηκε με την ενεργοποίηση σχετικών εργαλείων που προβλέπονταν στη συμφωνία του Μαΐου 2025, με την οποία η UniCredit διπλασίασε το ποσοστό συμμετοχής της.

Η εμπλοκή της στην Alpha Bank ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023, μετά τη συμφωνία των δύο τραπεζών για τη συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία. Με συνεχόμενες κινήσεις μέσα στο περασμένο έτος, η UniCredit ανέλαβε ρόλο μεγαλομετόχου στην Alpha Bank, ενώ η συνεργασία των δύο τραπεζών σε λειτουργικό επίπεδο ενισχύεται διαρκώς.

Οπως ανέφερε πρόσφατα σε εκδήλωση της Alpha Bank ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης, το 2026 αναμένεται σημαντική εμβάθυνση της σχέσης με τη UniCredit. Μέσα στο επόμενο διάστημα η ελληνική τράπεζα θα πραγματοποιήσει roadshows τις 13 χώρες όπου έχει παρουσία η UniCredit και οι οποίες αποτελούν πλέον χώρο δράσης της Alpha Bank, όπως επισημαίνουν τα στελέχη της.

Στη Μέση Ανατολή

Επιπλέον, η Alpha Bank αναμένεται να αποκτήσει μέσα στο έτος παρουσία στη Μέση Ανατολή, είτε με κατάστημα είτε με γραφείο αντιπροσωπείας, πιθανότατα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από εκεί, οι πελάτες θα μπορούν να συνδεθούν όχι μόνο με την Alpha Bank σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και με το σύνολο του ομίλου UniCredit. Οι δύο τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε ολοένα και περισσότερες συμπράξεις το επόμενο διάστημα, καθώς η Alpha Bank λογίζεται πλέον μέλος του ιταλικού τραπεζικού ομίλου.

Αλλωστε, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα προχωρήσει και το rebranding της ελληνικής τράπεζας, σηματοδοτώντας την αλλαγή σελίδας στην ιστορία της. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείεται και η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής τράπεζας, ακόμα και μέσω πλήρους απορρόφησης μακροπρόθεσμα.