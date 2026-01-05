Εξαρση καταγράφει η εποχική γρίπη στη χώρα μας, με τους ειδικούς ωστόσο να προειδοποιούν πως το τρέχον κύμα δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωσή του, συστήνοντας άμεσο εμβολιασμό.

Η αυξητική αυτή πορεία της γρίπης καταγράφεται και στην επιδημιολογική επιτήρηση των αναπνευστικών λοιμώξεων για την περίοδο 22-28 Δεκεμβρίου 2025, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 2 Ιανουαρίου, από τον ΕΟΔΥ. Σε αυτήν καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 497 νέες εισαγωγές γρίπης από συνολικά 84 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 235. Σημαντικό ήταν και το ποσοστό των περιστατικών που κρίθηκαν σοβαρά, πολλά από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς. Είναι ενδεικτικό πως έγινε καταγραφή πέντε νέων περιστατικών με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και ένας ακόμα θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Το τρέχον κύμα της γρίπης, το οποίο έχει ενταθεί κατά την εορταστική περίοδο, θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά το επόμενο διάστημα, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν πως το πρώτο δίμηνο της νέας χρονιάς θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο από πλευράς ιώσεων και γρίπης.

Μέτρα πρόληψης

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας επιμένει για τον χωρίς καθυστέρηση εμβολιασμό κατά της γρίπης, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη. Εξάλλου, βάσει των τελευταίων στοιχείων του ΕCDC, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ξεπερνά το 55%.

Την ίδια στιγμή, συστήνεται η άμεση έναρξη αντι-ιικής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει θετικό διαγνωστικό τεστ. Σε περίπτωση, δε, συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιικής αγωγής.

Οι ειδικοί συστήνουν την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το συχνό πλύσιμο των χεριών, την αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, τον καλό αερισμό των χώρων, καθώς και την παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.