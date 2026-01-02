Τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση της υπεργρίπης έκρουσε εκ νέου η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Όπως προειδοποίησε, οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την περίοδο των εορτών, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κύμα των ιώσεων θα κορυφωθεί μετά τις γιορτές, προς τα τέλη Ιανουαρίου.

Η κ. Ψαλτοπούλου υπογράμμισε τη σημασία του εμβολιασμού, σημειώνοντας ότι είναι κρίσιμο να μην πιεστεί το σύστημα υγείας. Όπως ανέφερε, «το στέλεχος Κ είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης Α, που φαίνεται να είναι πολύ πιο μεταδοτικός». Στην Ευρώπη, πρόσθεσε, παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις περιστατικών, με τα συστήματα υγείας να δέχονται ήδη σημαντική πίεση, ενώ «στις ΗΠΑ έχουν ήδη περισσότερους από 3.000 θανάτους, ανάμεσά τους 8 παιδιά».

Ο ρόλος του εμβολίου και τα μέτρα πρόληψης

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, ο εμβολιασμός, η έγκαιρη ιατρική εκτίμηση και η αποφυγή άσκοπων επαφών αποτελούν τα βασικά «όπλα» για τον περιορισμό της διασποράς των αναπνευστικών λοιμώξεων, μεταξύ των οποίων και η γρίπη Α.

Όπως τόνισε, το εμβόλιο είναι απαραίτητο για άτομα άνω των 60 ετών, παιδιά κάτω των 5 ετών και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. «Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη για τις ευπαθείς ομάδες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όταν έχουμε ακατέβατο πυρετό ή γενική συμπτωματολογία πρέπει να επισκεπτόμαστε αμέσως τον γιατρό, γιατί όσο νωρίτερα διαγνωστούμε τόσο πιο γρήγορα θα λάβουμε αντιικά φάρμακα».

Η κατάσταση στα παιδιά και οι νοσηλείες

Αναφερόμενη στην επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, επισήμανε ότι «οι περισσότερες διαγνώσεις είναι στα παιδάκια έως 14 ετών». Όπως είπε, έχουν λίγες ημέρες ακόμη για να ανακάμψουν πριν επιστρέψουν στα θρανία, ενώ παρατήρησε ότι οι νοσηλείες είναι αυξημένες, ιδίως στους ασθενείς άνω των 65 ετών, όπου τα περιστατικά είναι πιο βαριά.

Τα συμπτώματα της γρίπης στα παιδιά

Η γρίπη στα παιδιά εμφανίζεται απότομα, με υψηλό πυρετό διάρκειας 1-2 ημερών, έντονο βήχα, πόνο στο στήθος, κεφαλαλγία, κακουχία, μυϊκή αδυναμία, ανορεξία, έμετο και, πιο σπάνια, διάρροια. Χαρακτηριστική είναι η διφασική πορεία της νόσου, με προσωρινή ύφεση και επανεμφάνιση των συμπτωμάτων. Η συνολική διάρκεια της ασθένειας φτάνει συνήθως τις 5-6 ημέρες.

Ωστόσο, σε αρκετά παιδιά ο πυρετός ή τα δέκατα, η κακοδιαθεσία, η υπνηλία και ο βήχας μπορεί να παραταθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση και, ενδεχομένως, εργαστηριακές εξετάσεις ή ακτινογραφία θώρακα, ώστε να αποκλειστούν επιπλοκές όπως πνευμονία, ωτίτιδα ή αμυγδαλίτιδα, ή να διαπιστωθεί νέα ίωση που προστέθηκε πάνω στη γρίπη.