Η γρίπη Α «σαρώνει» παγκοσμίως τις τελευταίες ημέρες, με τη ζήτηση για αντιγριπικά φάρμακα στα φαρμακεία να αυξάνεται διαρκώς και τα νοσοκομεία να δέχονται ολοένα και περισσότερους ασθενείς. Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στις παιδιατρικές κλινικές, όπου κάθε βράδυ καταγράφεται αύξηση περιστατικών έως και 30%.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός παιδιού τριών ετών, το οποίο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μετά από σοβαρή επιπλοκή της γρίπης. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου με υψηλό πυρετό που έφτανε τους 39°C. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν επιπλοκή με τη μορφή εγκεφαλίτιδας και έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει εξειδικευμένη αγωγή και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το υποστέλεχος Κ της γρίπης Α είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό και προσβάλλει κυρίως μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Οι προσελεύσεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία έχουν αυξηθεί σημαντικά, ειδικά τις βραδινές ώρες.

Οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία του άμεσου εμβολιασμού, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς εκτιμούν ότι το κύμα της γρίπης θα συνεχιστεί έως τις αρχές Μαρτίου.