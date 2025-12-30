Στις εφημερίες των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων αποτυπώνεται η έναρξη του εποχικού κύματος γρίπης, με τους ειδικούς να προειδοποιούν πως οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες για μικρούς και μεγάλους λόγω του χειμερινού «κοκτέιλ» αναπνευστικών ιώσεων. Είναι ενδεικτικό ότι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μόνο την Κυριακή εξετάστηκαν περί τα 500 παιδιά, εκ των οποίων τα 120 προσήλθαν με συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η γρίπη αποτέλεσε τη νούμερο 1 αιτία των επίμονων συμπτωμάτων που τους ταλαιπωρούσαν ενώ στην «εξίσωση» περιλαμβάνονταν ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) καθώς και άλλες εποχικές ιώσεις.

Ενα ακόμα κρίσιμο δεδομένο που προκύπτει από τα στοιχεία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) είναι ότι 10%-15% των μικρών ασθενών χρειάζονται εισαγωγή, λόγω της σοβαρότητας των κλινικών εκδηλώσεων.

Σε κάθε περίπτωση εντούτοις δεν πρόκειται για μεμονωμένη εικόνα, καθώς όπως επισημαίνουν πηγές από τα παιδιατρικά νοσοκομεία ο Δεκέμβριος λειτουργεί ως πρόδρομος για όσα αναμένονται να ακολουθήσουν.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες τόσο στο «Αγλαΐα Κυριακού» όσο και στο «Αγία Σοφία» καταγράφεται αύξηση στις προσελεύσεις της τάξεως του 20% σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα – ποσοστό που μεταφράζεται σε τουλάχιστον 500 μικρούς ασθενείς που χρήζουν διάγνωσης και φροντίδας.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα ιδιωτικά παιδιατρικά ιατρεία. Η παιδίατρος και αντιπρόεδρος της Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, Άννα Παρδάλη, επιβεβαιώνει πως η γρίπη είναι αυτή τη στιγμή ο ιός που «κυριαρχεί» στην κοινότητα. «Τα παιδιά εμφανίζουν κατά κανόνα υψηλό πυρετό που επιμένει επί ημέρες, γεγονός που θορυβεί τους γονείς. Ο πόνος στο στήθος, οι έμετοι, ο πονοκέφαλος και φυσικά ο βήχας και το μπούκωμα είναι επίσης εκδηλώσεις που στη συντριπτική τους πλειονότητα οφείλονται στη γρίπη» προσθέτει η ίδια.

Και καταλήγει με μια σαφή προειδοποίηση προς όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας: τα παιδιά λειτουργούν ως «οδηγοί» του επιδημικού κύματος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διασπορά του ιού στην ευρύτερη κοινότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εκτός συνόρων

Εφέτος, άλλωστε, ο υποκλάδος Κ της γρίπης τύπου Α (Η3Ν2) τροφοδότησε μία αιφνιδιαστική «ανάφλεξη» κρουσμάτων εκτός συνόρων, προκαλώντας πίεση στα συστήματα Υγείας.

Μετά τη Βρετανία, που δοκιμάζεται ήδη από τον Νοέμβριο λόγω της αυξημένης ζήτησης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, τη σκυτάλη πήραν και οι ΗΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Νέα Υόρκη σε μόλις μία εβδομάδα (14-20 Δεκεμβρίου) ανακοινώθηκε ο υψηλότερος αριθμός θετικών κρουσμάτων γρίπης (71.123) που έχει καταγραφεί ποτέ σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εκεί κάνουν λόγο για 38% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Υπό τις εξελίξεις αυτές, οι επιστήμονες εντός των συνόρων επιμένουν ότι το αντιγριπικό εμβόλιο αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» έναντι της αναμενόμενης επέλασης, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες – με έμφαση σε εκείνους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες – να εμβολιαστούν έστω και στο «παρά πέντε». Εφέτος εκτιμάται πως έχουν επισκεφθεί το φαρμακείο της γειτονιάς 2,7 εκατομμύρια πολίτες, όταν πέρυσι την ίδια εποχή δεν ξεπερνούσαν τα 1,8 εκατομμύρια, χωρίς εντούτοις οι αριθμοί αυτοί να αποσαφηνίζουν εάν εμβολιάστηκαν εκείνοι που χρειάζονται περισσότερο προστασία.

Είναι σημαντικό πάντως να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, ακόμα κι όταν «πρωταγωνιστεί» η γρίπη Κ, είναι μέτριος. Για όσους όμως ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου είναι υψηλός. Ιδίως, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες και οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα οφείλουν να δημιουργήσουν μια «ζώνη άμυνας».