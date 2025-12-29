Ραγδαία αύξηση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα κρούσματα γρίπης και ιώσεων μεταξύ των παιδιών.

Σύμφωνα με στοιχεία, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Από την Κυριακή έως το πρωί της Δευτέρας όπου εφημέρευε το νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προσήλθαν συνολικά 500 παιδιά και εξετάστηκαν.

28/12/2025: 120 παιδιά με αναπνευστικές ιώσεις & 15% εισαγωγές.

Νοσηλεύονται 7 παιδιά με γρίπη, 10 παιδιά με RSV.