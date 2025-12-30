Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ένα παιδί τριών ετών, το οποίο εμφάνισε εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο thenewspaper, το παιδί παρουσίασε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό, ενώ στη συνέχεια εκδήλωσε και άλλα συμπτώματα, όπως εμετούς.

Οι γονείς του το μετέφεραν αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική και υποβλήθηκε σε εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την επείγουσα διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και μεταφέρθηκε την επόμενη ημέρα με ασθενοφόρο.

Το παιδί νοσηλεύεται σε κλίνη της Παιδιατρικής Κλινικής και λαμβάνει ειδική φαρμακευτική αγωγή. Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές, η γρίπη προκάλεσε εγκεφαλίτιδα, μία από τις σοβαρότερες επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιδί ήταν εμβολιασμένο κατά της γρίπης, ενώ παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς καταγράφονται θετικά σημάδια στην πορεία της υγείας του.