Λίγα λεπτά πριν από τις δέκα το πρωί της Κυριακής το Κέντρο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης ήταν σχεδόν άδειο. Δύο νεαρά παιδιά έκαναν ετοιμασίες σε μια καντίνα στην είσοδο του κτιρίου για να ταΐσουν τον κόσμο που θα συνέρρεε τις επόμενες ώρες. Πράγματι, μετά τις έντεκα άρχισαν να μαζεύονται οι καλεσμένοι σε αυτή την ιδιότυπη συνάντηση: αγρότες, κτηνοτρόφοι, άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα όλων των ηλικιών από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν για την πανελλαδική συνδιάσκεψη των μπλόκων, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους ανά τη χώρα, οι οποίες μετρούν ήδη πάνω από έναν μήνα ζωής.

Το μήνυμα που δόθηκε, ήταν ξεκάθαρο: απόφαση κλιμάκωσης την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποκλεισμός τελωνείων και στρατηγικών σημείων των οδικών αρτηριών, με σκοπό να «ακουστούν» από την κυβέρνηση, η οποία, όπως λένε, δεν έχει δώσει ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

«Στα όπλα»

Τα πηγαδάκια στήνονταν σιγά σιγά. «Αν γίνονταν σήμερα εκλογές δεν θα ψήφιζε κανένας Νέα Δημοκρατία», ακούγεται σε ένα από αυτά, ενώ σε άλλο συζητούν αντίστοιχες κινητοποιήσεις συναδέλφων τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι άνθρωποι της πανελλαδικής επιτροπής έλεγαν ότι περίμεναν περίπου 40 με 50 μπλόκα να παρευρεθούν στη σύσκεψη. Οταν περίπου στη μία το μεσημέρι ξεκίνησε η διαδικασία, το χαρτί στην είσοδο όπου σημείωναν όσα μπλόκα έδιναν το «παρών» έλεγε τον αριθμό 42, στο οποίο προστέθηκαν και μερικές δεκάδες αγροτικοί σύλλογοι και σωματεία.

Στην κατάμεστη αίθουσα, πρώτος τον λόγο παίρνει ο Γιώργος Μπότας από το μπλόκο των Μαλγάρων, ο οποίος διαβάζει όλα τα μπλόκα που θα συμμετάσχουν και θα εισφέρουν τις προτάσεις τους για το τι μέλλει γενέσθαι στις κινητοποιήσεις. Στη μεγάλη, υπερυψωμένη σκηνή, ήταν στημένο ένα μακρύ τραπέζι, στο οποίο κάθονταν μέλη της πανελλαδικής επιτροπής και καλούσαν τους εκπροσώπους των μπλόκων να ανέβουν στο βήμα. Μετά τον Μπότα, μίλησε ο Κώστας Ανεστίδης, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, επίσης από το μπλόκο των Μαλγάρων. «Αν χρειαστεί θα ματώσουμε», είπε από το βήμα, δίνοντας μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων. «Η πρότασή μας είναι μία: “Στα όπλα”», είπε έπειτα, καταχειροκροτούμενος, αφού συγκινημένος είχε πρώτα πει πως νιώθει όλους μέσα στο κτίριο αδέλφια του γιατί έχουν δώσει τόσους αγώνες μαζί.

Στο μεταξύ, πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι και έξω από την αίθουσα των Μαλγάρων, καθώς δεν χωρούσαν στο εσωτερικό της, ενώ είχαν στηθεί ηχεία για να ακούγονται οι ομιλίες. Ενας από αυτούς, ο Χρυσόστομος Παυλίδης, αγρότης από τα Γρεβενά, λέει στα «ΝΕΑ» ότι δεν υπάρχει γυρισμός από τα μπλόκα. «Ντρεπόμαστε να γυρίσουμε στα σπίτια μας έπειτα από αυτό που περνάμε εμείς και οι οικογένειές μας. Αντί να βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά μας, ζητάμε βοήθεια από αυτά», δηλώνει ο 60χρονος, που συμμετέχει στο μπλόκο της Σιάτιστας και είναι και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών, καταγγέλλοντας τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ειδικά στην περιοχή του, η οποία όπως λέει τείνει προς την ερήμωση. «Ξέρετε τι είναι να σου κάνει επιτόπιο έλεγχο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να σ’ τα βρίσκει όλα εντάξει και να περνάει ο δορυφόρος και να σου λέει τα μισά είναι κίτρινα;», καταλήγει.

Ιδια διάθεση για κλιμάκωση έδωσαν και άλλοι αγρότες που μίλησαν στα «ΝΕΑ». Ανθρωποι του πρωτογενούς τομέα από την Καρδίτσα και τη Θήβα δήλωσαν ότι «ο αγώνας συνεχίζεται, καθώς δεν έχουμε πάρει ακόμα τίποτα».

Μήνυμα κλιμάκωσης με 48ωρο αποκλεισμό

Μέσα στην αίθουσα, τον λόγο έχει ο Ρίζος Μαρούδας, από το μπλόκο της Νίκαιας. «Προτείνουμε να ανοίξουμε τα διόδια την Τρίτη και Πέμπτη και Παρασκευή να πάμε σε κλιμάκωση σε στρατηγικά σημεία της χώρας, απαιτώντας από την κυβέρνηση να δώσει ελπίδα», λέει ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, προσθέτοντας πως δεν έχει νόημα να γίνει ένας διάλογος, χωρίς να υπάρχει κανένα ουσιαστικό εχέγγυο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μπλόκα και σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, από τον Εβρο, μέχρι την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Συμμετείχαν εκτός από αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι. Σημειώνεται ότι ήταν η τρίτη κατά σειρά πανελλαδική σύσκεψη, καθώς είχαν προηγηθεί σε Νίκαια και Σέρρες. Οπως έλεγαν χθες στα Μάλγαρα, αυτή ήταν η πιο μαζική μέχρι στιγμής.

«Θα κόψουμε την Ελλάδα στη μέση»

Ολες οι προτάσεις και οι εισηγήσεις τέμνονταν στην ανάγκη κλιμάκωσης. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, κάλεσε σε 48ωρο αποκλεισμό στο μπλόκο του Μπράλου, στη Βοιωτία, ώστε «να κόψουν την Ελλάδα στη μέση». Από πλευράς του, το μπλόκο του Προμαχώνα εισηγήθηκε πως όταν ωριμάσουν οι συνθήκες θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. «Τότε πρέπει όλοι οι αγρότες να είναι στην Αθήνα, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου», είπε από το βήμα ο εκπρόσωπος του «βόρειου» μπλόκου του τελωνείου.

Τελευταίο μίλησε το μπλόκο της Αταλάντης, καλώντας επίσης σε κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή και δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να κάνει πίσω κανένας.

Επειτα, και καθώς πλησιάζαμε στο απόγευμα και η συνδιάσκεψη όδευε προς το τέλος της, τον λόγο πήραν πάλι οι Μαρούδας και Ανεστίδης. Ο πρώτος κάλεσε να κλείσουν όλα τα τελωνεία και κομβικά σημεία στο οδικό δίκτυο της χώρας, όπως στα Μάλγαρα, στα Τέμπη, στη Νίκαια, στον Μπράλο, αλλά και στην Πελοπόννησο, ώστε «να αποκλειστεί η χώρα και η Αθήνα γύρω γύρω και να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις και να απαντήσει στα αιτήματά μας, για να ανοίξει ο δρόμος για μια συνάντηση». «Θέτουμε τον Πρωθυπουργό προ των ευθυνών του», είπε από πλευράς του ο Ανεστίδης, συμπληρώνοντας πως «η ανάσα της Ελλάδας δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και η αγροτιά – να ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι το μήνυμα είναι τόσο δυνατό που θα τρίξουν τα θεμέλια του Μαξίμου». Και έκλεισε, κάπως συμβολικά: «Αν και δεν με διαγράφουν από το κόμμα είναι η τελευταία ημέρα που φοράω μπλε».

Μετά το πέρας της συνάντησης των αγροτών, σε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία, ο Κώστας Τζέλλας έδωσε το δικό του στίγμα: «Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή και έχει το περιθώριο η κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο. Αυτό περιμένουμε. Διαφορετικά θα υπάρξει κλείσιμο δρόμων σε όλη την Ελλάδα και κλείσιμο τελωνείων παντού», είπε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Περίπου στις 5 το απόγευμα, ενώ σουρουπώνει στα Μάλγαρα, τα τελευταία τρακτέρ των αγροτών αποχωρούν από το Κέντρο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Η αίθουσα που μέχρι πριν από λίγο ήταν γεμάτη κόσμο, τώρα έχει μείνει άδεια. Τα νεαρά παιδιά έκλεισαν την καντίνα και κλείδωσαν την πόρτα.