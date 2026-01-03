Κρίσιμη για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι η Κυριακή 4 Ιανουαρίου, καθώς πραγματοποιείται η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περίπου 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι περισσότεροι εκπρόσωποι των μπλόκων προσέρχονται με σκληρή γραμμή και εισηγήσεις για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Στο τραπέζι των προτάσεων βρίσκονται ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά και ένα γενικό «blackout» με αποκλεισμούς εθνικών οδών και παραδρόμων.

Στη συνεδρίαση του συντονιστικού στο μπλόκο Νίκαιας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο (3/1), αποφασίστηκε να προταθεί στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη 48ωρο πανελλαδικό «blackout» μετά τα Θεοφάνια. Αντίστοιχο είναι το κλίμα και στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να ακολουθήσουν τη συλλογική απόφαση της αυριανής σύσκεψης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, μόνο εφόσον υπάρξει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων.

Στη Θήβα οι αγρότες απέκλεισαν σήμερα και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, καθώς και την παλιά εθνική οδό Θήβας–Ελευσίνας, με την κυκλοφορία προς Αθήνα να εκτρέπεται μέσω Βαγίων. Χωρίς να υπάρχει πρόθεση να ξανανοίξει η Περιμετρική Πάτρας, αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας θα βρεθεί στα Μάλγαρα, προκειμένου να συμμετάσχει και να θέσει τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής.

Κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αγρότες να προχωρούν σε συμβολικές ενέργειες διαμαρτυρίας, όπως η απόρριψη αγροτικών προϊόντων έξω από το γραφείο του αντιπροέδρου της Βουλής Γιώργου Γεωργαντά στο Κιλκίς.