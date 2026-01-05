Υπάρχουν άνθρωποι που δεν φεύγουν απλώς αλλά αποσύρονται από το σκηνικό σαν να κατεβάζουν μόνοι τους τα φώτα. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένας από αυτούς. Ο δημοσιογράφος που για δεκαετίες συντρόφευε εκατομμύρια Ελληνες στην αρχή της ημέρας τους, έφυγε χθες το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι, υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του. Ο χαμός του έρχεται λίγους μήνες μετά την απόσυρσή του από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με την οποία ταυτίστηκε για 34 χρόνια. Ο πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε σχετικά, εκτός άλλων: «Υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του».

Γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1951 στο Χαλάνδρι με καταγωγή από την Κρήτη, μεγάλωσε σε μια οικογένεια με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Ο πατέρας του εργάτης μαρμαράς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως και η μητέρα του ενώ η αδερφή του είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Down. Από τα 13 του χρόνια άρχισε να εργάζεται να τους στηρίξει, ως γκαρσόνι, οικοδόμος, κουβαλητής κιβωτίων αναψυκτικών, υπάλληλος περιπτέρου, μέχρι και σε κοιμητήριο. Ο σπόρος της δημοσιογραφίας άρχισε να φυτρώνει μέσα του από τον Γιώργο Κρεμμυδά, φίλο του αδερφού του, ο οποίος ήταν συντάκτης των «ΝΕΩΝ» στον τομέα του δικαστικού ρεπορτάζ. Δίπλα του, ως δόκιμος δημοσιογράφος στην εφημερίδα, ξεκίνησε μια καριέρα που έμελλε να διαρκέσει έως το τέλος της ζωής του.

Το βάφτισμα του τηλεοπτικού πυρός το πήρε συμμετέχοντας στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν από το 1986 έως το 1989 στην ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή. Οταν διακόπηκε η συνεργασία του με την κρατική τηλεόραση, αν και είχε πρόταση να μετακομίσει στο Mega που τότε είχε πρωτοεκπέμψει, ο Μίνωας Κυριακού τον κράτησε στον όμιλο ΑΝΤ1 όπου έκανε ήδη ραδιοφωνική εκπομπή από το 1988. Μαζί με τους Τέρενς Κουίκ και Λιάνα Κανέλλη ήταν οι πρώτοι δημοσιογράφοι που εντάχθηκαν στο δυναμικό του νέου τηλεοπτικού σταθμού, αναλαμβάνοντας το χτίσιμο του ενημερωτικού τομέα του. Το πρώτο του εγχείρημα σ΄αυτήν τη συχνότητα ήταν η εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου» που βγήκε στον αέρα το 1990 για δύο χρόνια. Εκείνο, ωστόσο, που τον σημάδεψε ήταν το «Καλημέρα Ελλάδα» του οποίου τα ηνία ανέλαβε την άνοιξη του 1992 και διατήρησε έως το περασμένο καλοκαίρι. Μαθημένος στο πρωινό ξύπνημα από τη θητεία του στη ραδιοφωνική εκπομπή «Κάθε μέρα παντού» στο Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΑ όπου εργάστηκε, πρότεινε ένα μαγκαζίνο στα πρότυπα του επιτυχημένου «Good Morning America» του δικτύου ABC.

Η μακροβιότερη καθημερινή εκπομπή

Μέσα από την καθημερινή εκπομπή που έγινε η μακροβιότερη στην ελληνική τηλεόραση, καθιέρωσε την πρωινή ζώνη, καταγράφοντας όχι απλώς την επικαιρότητα αλλά και τις αλλαγές, τις εντάσεις και τις αγωνίες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Με λόγο άμεσο κι ευθύ και παρουσία οικεία με το χαρακτηριστικό του μουστάκι, ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε ισχυρό αποτύπωμα μπροστά από τις κάμερες, διαμορφώνοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό που ξεπερνούσε την οθόνη κι έναν νέο τρόπο παρουσίασης που συνδύαζε την ειδησεογραφία και την ανάδειξη κοινωνικών θεμάτων με τον άμεσο διάλογο που πολλοί αργότερα προσπάθησαν να αντιγράψουν. Εκτός του «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1 παρουσίασε κατά καιρούς κι άλλα προγράμματα όπως η «Κόκκινη κάρτα», το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα» μαζί με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Ηταν παντρεμένος δύο φορές και είχε αποκτήσει τρία παιδιά.