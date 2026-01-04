Στην τελευταία συνέντευξη Tύπου για το 2025 ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Κρίστιαν Χίλε είχε την ευκαιρία να τονίσει το έργο της κυβέρνησης Μερτς απαριθμώντας μία σειρά από νομοσχέδια που πέρασε στο Μπούντεσταγκ και πρωτοβουλίες που πήρε τους εφτά μήνες της θητείας της. Λίγα δεν ήταν, ούτε αμελητέα, όπως η αυστηροποίηση στο Mεταναστευτικό και η διασφάλιση του επιπέδου συντάξεων μέχρι το 2030 που απείλησε σοβαρά τη συνοχή του κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού.

Η απειλή οφείλεται στις αφετηριακές διαφορές μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, η γεφύρωση των οποίων θα παραμείνει η μεγαλύτερη πρόκληση για τον καγκελάριο Μερτς, που δεν έδειξε ότι μπορεί εύκολα να διαμορφώνει τις απαιτούμενες πλειοψηφίες ακόμα και στο στρατόπεδο της συμπολίτευσης.

Η συγκατοίκηση της συντηρητικής Χριστιανικής Ενωσης CDU/CSU με τους Σοσιαλδημοκράτες SPD δεν ήταν γάμος από έρωτα, αλλά συνοικέσιο ανάγκης. Οι Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μερτς δεν είχαν άλλη επιλογή, ούτε οι Σοσιαλδημοκράτες του αντικαγκελάριου Λαρς Κλίνκμπαϊλ, που καταποντίστηκαν στις τελευταίες παγγερμανικές εκλογές στο 16,4%, το χειρότερο αποτέλεσμα στη μεταπολεμική τους ιστορία.

Και δεν ήταν ο πάτος του βαρελιού. Στις δημοσκοπήσεις το ακροδεξιό AfD διεκδικεί σταθερά την πρώτη θέση, μπροστά από το CDU του Μερτς. Λίγους μήνες μετά τις εκλογές, το ειδικό βάρος των δημοσκοπήσεων είναι μικρό. Αλλά διαμορφώνουν αρνητικό κλίμα για τα κυβερνητικά κόμματα στις κρίσιμες περιφερειακές εκλογές σε πέντε ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε.

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ακροδεξιάς «Εναλλακτική για τη Γερμανία» AfD;

H εφημερίδα «Αουγκσμπούργκερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ», προεξοφλούσε στις αρχές της εβδομάδας σημαντικά κέρδη για το AfD στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές σε δύο ομόσπονδα κρατίδια της δυτικής Γερμανίας, Βάδη – Βυρτεμβέργη και Ρηνανία – Παλατινάτο, σε άλλα δύο κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας, Σαξονία – Ανχαλτ και Μεκλεμβούργο – Πομερανία, όπως και στο κρατίδιο του Βερολίνου. Η εφημερίδα προειδοποιούσε ότι «το 2026 απειλείται να γίνει η χρονιά, κατά την οποία το παλιό κομματικό σύστημα θα καταρρεύσει οριστικά και η στροφή προς τα δεξιά θα φτάσει στο αποκορύφωμά της, όχι μόνο στην ανατολική, αλλά και στη δυτική Γερμανία».

Η Βάδη – Βυρτεμβέργη το πλούσιο κρατίδιο της Mercedes-Benz στη νοτιοδυτική Γερμανία έχει από το 2011 τον πρώτο «πράσινο» τοπικό πρωθυπουργό της Γερμανίας, Βίνφριντ Κρέτσμαν. Φιλοδοξεί να τον διαδεχτεί ο Τζεμ Ετζντεμιρ επικεφαλής των Πράσινων στις εκλογές στις 8 Μαρτίου. Με γονείς γκασταρμπάιτερ, θα ήταν ο πρώτος τουρκικής καταγωγής πρωθυπουργός της Γερμανίας. Ωστόσο, ο στόχος είναι μάλλον ανέφικτος.

Οι Πράσινοι με μία μείωση 13 μονάδων έχουν πέσει στο 20% στην τελευταία δημοσκόπηση του Οκτωβρίου, είναι πίσω από τους Χριστιανοδημοκράτες με 29%, αλλά και μία μονάδα πίσω από το ακροδεξιό AfD με 21%.

Η Ρηνανία – Παλατινάτο στην κεντροδυτική Γερμανία είναι επί 34 χρόνια σταθερά στα χέρια των Σοσιαλδημοκρατών, SPD, τα τελευταία δέκα συγκυβερνούν με τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους FDP. Στις τελευταίες εκλογές το SPD ήταν πρώτο με 35,7%, ενώ το AfD ήταν στην τέταρτη θέση με 8,3%. Στο μεταξύ όμως οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές στις 22 Μαρτίου δίνουν στο ακροδεξιό κόμμα διψήφιο ποσοστό 19% και άνοδο 11 μονάδων, ενώ το SPD κινείται στο 23%, πτώση 13 μονάδων αφήνοντας την πρώτη θέση στους Χριστιανοδημοκράτες με 29%.

Το φθινόπωρο είναι η σειρά των κρατιδίων της ανατολικής Γερμανίας, όπου το ακροδεξιό AfD έχει καθιερωθεί πλέον ως ισχυρότερη πολιτική δύναμη.

Η Σαξονία – Ανχαλτ είναι στα χέρια της δεξιάς CDU που συγκυβερνά με τους Σοσιαλδημοκράτες SPD και τους Φιλελεύθερους FDP. Αλλά οι εκλογές στις 6 Σεπτεμβρίου μπορεί να αποδειχτούν καμπή. To CDU πέφτει στις δημοσκοπήσεις 11 μονάδες στο 26%, ενώ το ακροδεξιό AfD εμφανίζεται με διπλάσιο ποσοστό φτάνοντας στο 40%.

Η Σαξονία – Ανχαλτ μπορεί να γίνει το πρώτο κρατίδιο που θα περάσει στα χέρια του AfD, με απόλυτη πλειοψηφία στην τοπική βουλή του Μαγδεμβούργου, αν τα μικρότερα κόμματα δεν πιάσουν το πλαφόν του 5% για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Το Μεκλεμβούργο – Πομερανία στη βόρεια Γερμανία στα παράλια της Βαλτικής είναι το κρατίδιο των Σοσιαλδημοκρατών. Το SPD, με γυναίκα τοπική πρωθυπουργό τη Μανουέλα Σβέσιγκ, είχε κερδίσει τις τελευταίες εκλογές με 39,6%. Στο μεταξύ όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να χάνει έναν στους δύο ψηφοφόρους και να πέφτει στο 19%. Ακριβώς την αντίθετη πορεία έχει το AfD. Από το 16,7% εκτινάσσεται στο 38% και παίρνει την πρώτη θέση.

Σε όλες τις περιπτώσεις το «αντισυστημικό» AfD καρπώνεται τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων. Ενα, εξτρεμιστικό εν πολλοίς, ακροδεξιό κόμμα, με φιλορωσικές θέσεις και επαφές με το καθεστώς της Μόσχας αφενός και την ενεργό υποστήριξη του τραμπικού κινήματος MAGA αφετέρου, το AfD κερδίζει συνεχώς έδαφος στην εκστρατεία των Τραμπ και Πούτιν κατά των «συστημικών» κομμάτων της Γερμανίας.