Φως στο εν δυνάμει μεγαλύτερο σπήλαιο της Ελλάδας ρίχνουν για πρώτη φορά σπηλαιολόγοι ερευνητές. Η καταβόθρα της Νεστάνης, ένας εντυπωσιακός και «μυστηριώδης» σχηματισμός που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος, αποτέλεσε το επίκεντρο μιας φιλόδοξης αποστολής, για πρώτη φορά, πριν από λίγους μήνες, όταν 30 σπηλαιολόγοι επί 20 ημέρες επιχειρούσαν στο εσωτερικό της. Ηταν η πρώτη μεγάλη αυτοψία στο σπήλαιο, καθώς στα 200 μέτρα από την είσοδό του υπάρχει μια απροσπέλαστη και επικίνδυνη λίμνη που απέτρεπε επί δεκαετίες τους ειδικούς να προχωρήσουν σε βάθος.