Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία – Ισχυρή σύσταση του ΕΟΔΥ για άμεσο εμβολιασμό
Με βάση την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης των αναπνευστικών λοιμώξεων για την περίοδο 22-28 Δεκεμβρίου 2025, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, από τον ΕΟΔΥ, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά, δε, από αυτά αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς. Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει ισχυρή σύσταση […]
Κρίσιμες ώρες για τα αγροτικά μπλόκα: Στο τραπέζι κάθοδος στην Αθήνα – Ουρές και ταλαιπωρία στην επιστροφή των εκδρομέων
Περισσότερα από 55 μπλόκα εκπροσωπούνται στη σύσκεψη της Κυριακής
Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια ανήκει η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες
Στον άντρα που αγνοείτο από την προπαραμονή των Χριστουγέννων φαίνεται ότι ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο του όρους Μπέλλες, στην περιοχή «Χωνί», σύμφωνα, τουλάχιστον, με ανάρτηση των εθελοντών διασωστών της ΟΦΚΑΘ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε δέντρο και επτά οχήματα – Βίντεο από το χάος που προκάλεσε
Σε κατάσταση πρωτοφανούς μέθης, 52χρονος οδηγός σκόρπισε τον τρόμο και την καταστροφή μέχρι να συλληφθεί, χτες στις 22.30 το βράδυ στην Κηφισιά.