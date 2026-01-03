Θετική πορεία για τα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Αμερική προσδοκούν για το 2026 μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι και τράπεζες όπως η UBS, η ING και η Bank of America. Καθοριστικός παράγοντας για αυτό θα είναι, όπως εκτιμούν, οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και η κερδοφορία των εισηγμένων.

Ταυτόχρονα προβλέπουν με βάση τα πιο θετικά τους σενάρια ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης σε ευρωζώνη και ΗΠΑ. Προσδοκούν επίσης διατήρηση των επιτοκίων δανεισμού σε σταθερά επίπεδα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και νέες μειώσεις από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Για να πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις αυτές οι αναλυτές ποντάρουν σε συνεχιζόμενη αύξηση του επενδυτικού πυρετού στην τεχνητή νοημοσύνη, σε βελτίωση της αγοράς εργασίας, σε αύξηση δημοσιονομικών δαπανών από κυβερνήσεις όπως αυτές στη Γερμανία και σε πιθανή εκεχειρία στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Ολα αυτά την ώρα που, εκτός από τις μετοχές, παραμένουν σταθερά στο μικροσκόπιο των αγορών και ο χρυσός, το συνάλλαγμα, το πετρέλαιο κι άλλα εμπορεύματα.

Η UBS εκτιμά ότι οι αμερικανικές μετοχές θα κινηθούν ανοδικά και το 2026. «Αναμένουμε ότι ο δείκτης S&P 500 θα φτάσει τις 7.300 μονάδες μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους και τις 7.700 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026», αναφέρει η ελβετική τράπεζα σε έκθεσή της. Σήμερα ο δείκτης S&P 500 διαμορφώνεται στα επίπεδα των 7.000 μονάδων.

Η αύξηση των κερδών των εισηγμένων στην Αμερική αναμένεται επίσης να παραμείνει ισχυρή. «Αναμένουμε ότι τα κέρδη ανά μετοχή του S&P 500 θα αυξηθούν κατά 10% το 2026, ύστερα από εκτιμώμενη αύξηση 11% φέτος. Αυτό, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την ισχύ της αγοράς μετοχών», αναφέρει σε σημείωμα προς τους πελάτες της η UBS.

Wall Street και Bank of America

Η Bank of America από την πλευρά της βλέπει έξι λόγους που μπορεί να συμβάλουν σε περαιτέρω ενίσχυση των τιμών αμερικανικών μετοχών: πρόκειται για προσδοκίες για ανθεκτικές καταναλωτικές δαπάνες, για αυξημένες επενδύσεις, για υιοθέτηση νέας νομοθεσίας στις ΗΠΑ με φορολογικά πλεονεκτήματα προς εταιρείες, εξασθένηση του δολαρίου ΗΠΑ που ευνοεί τις εξαγωγές, ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και αναμενόμενες περαιτέρω περικοπές επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Η αμερικανική τράπεζα όμως βλέπει και κινδύνους. Εν μέσω εμπορικών εντάσεων οι εταιρείες είναι πιθανό να μετακυλήσουν περισσότερα κόστη που σχετίζονται με τους δασμούς στους καταναλωτές και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις δαπάνες νοικοκυριών και εταιρειών. Επίσης, η διατήρηση της ενίσχυσης των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ερωτηματικό καθώς δημιουργεί αβεβαιότητα, αναφέρεται.

UBS: ευκαιρίες και κίνδυνοι

Ειδικά για την Ευρώπη η UBS εκτιμά ότι η αύξηση των κερδών εισηγμένων θα επιταχυνθεί στο 7% το 2026 και στο 18% το 2027, «λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, της αυξημένης εμπορικής σαφήνειας και της υποστηρικτικής παγκόσμιας νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Επιπλέον, οι διαρθρωτικές προοπτικές της Ευρώπης είναι ισχυρότερες από οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία 15 χρόνια».

Οι τράπεζες τηςΓηραιάς Ηπείρου χαρακτηρίζονται ως πιο υγιείς και εκτιμάται πως οι ευρωπαίοι ηγέτες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. «Πιστεύουμε ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν λογικές, ειδικά σε σχέση με τους παγκόσμιους ομολόγους τους και υπό το πρίσμα των ισχυρών προοπτικών κερδών», θεωρεί η UBS, η οποία έχειβάλει στο μικροσκόπιο τους ευρωπαϊκούς τομείς της βιομηχανίας, της πληροφορικής και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας «ως ωφελούμενους από τις παγκόσμιες διαχρονικές αλλαγές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων, την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, την ενεργειακή μετάβαση και τις αμυντικές δαπάνες». Οι βαριές βιομηχανίες και η πληροφορική μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη βελτίωση των κυκλικών προοπτικών, μαζί με τις ευρωπαϊκές τράπεζες όπου ο οίκος εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι λογικές και οι προοπτικές κερδών υποστηρίζονται από βελτίωση των προοπτικών για την αύξηση των δανείων, τις προμήθειες και τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων.

Το πιο θετικό σενάριο

Στο πιο θετικό σενάριο της UBS ο δείκτης EuroStoxx 50 αναμένεται να φτάσει τον Δεκέμβριο του 2026 τις 6.800 μονάδες από 5.750 μονάδες σήμερα. Με βάση το σενάριο αυτό, ο ρυθμόςανάπτυξης στην Ευρώπη βελτιώνεται ταχύτερα, υποστηριζόμενη από την πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας, τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες της ΕΕ και περισσότερες δαπάνες από ευρωπαίους καταναλωτές. Επίσης μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του κλίματος στην περιοχή και ενδεχομένως στη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου.

Το πιο αρνητικό σενάριο

Στο πιο αρνητικό σενάριο του οίκου, ο δείκτης EuroStoxx 50 μπορεί να υποχωρήσει στις 4.400 μονάδες έως τον Δεκέμβριο του 2026. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εκδηλωθεί εξασθένηση της παγκόσμιας οικονομίας, «πιθανώς λόγω αδυναμίας στην αγορά εργασίας που επηρεάζει την κατανάλωση ή καθυστέρησης επενδύσεων». Επίσης σε ένα τέτοιο σενάριο η πολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ευρώπη.

ING και Ευρώπη

Σύμφωνα με την ING, στην ευρωζώνη οι προκλήσεις στη βιομηχανία παραμένουν, αλλά το χαμηλότερο κόστος ενέργειας προσφέρει αισιοδοξία. Επίσης μια εκεχειρία στην Ουκρανία θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, ενώ νέες δημοσιονομικές δαπάνες από τη Γερμανία θα πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη στα τέλη του 2026. Ταυτόχρονα παραμένουν κίνδυνοι από τα εύθραυστα δημόσια οικονομικά χωρών, ιδίως της Γαλλίας. Η ολλανδική τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 1,2% στην ευρωζώνη το 2026, με τον πληθωρισμό να είναι πιθανό να υποχωρήσει σύντομα κάτω από το 2%. Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, εκτιμά.

Ο χρυσός

Ο χρυσός έχει επεκτείνει τα κέρδη του μετά τις μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ξεπερνώντας ακόμη και τα 4.400 δολάρια την ουγγιά. Από τις αρχές του 2025 ο χρυσός έχει ενισχυθεί περίπου 70%.

Οι δυνητικά χαμηλότερες πραγματικές αποδόσεις και η συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το πολύτιμο μέταλλο, καθώς η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed έχει ακόμη δρόμο μπροστά της, θεωρεί η UBS. Σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αβεβαιότητες, τις πιθανές αλλαγές στο εγχώριο πολιτικό περιβάλλον των ΗΠΑ και το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, η ελβετική τράπεζα αναμένει ότι η ισχυρή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους παγκόσμιους επενδυτές θα συνεχιστεί. Η UBS προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού θα κινηθούν στα 4.500 δολάρια ΗΠΑ/ουγγιά έως τον Ιούνιο του 2026.

Το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν το 2025, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τους κινδύνους για την προσφορά. Ο ΟΠΕΚ+ άλλαξε στρατηγική για να υπερασπιστεί το μερίδιο αγοράς, ενισχύοντας την προσφορά αυτή, ενώ η παγκόσμια αύξηση της ζήτησης παρέμεινε μέτρια. Η αγορά εισέρχεται στο 2026 αναμένοντας μεγάλο πλεόνασμα, αν και η ρωσική προσφορά αντιμετωπίζει κινδύνους από κυρώσεις και ουκρανικές επιθέσεις. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου μειώθηκαν επίσης λόγω της ασθενέστερης ζήτησης LNG στην Ασία και της χαλάρωσης των κανόνων αποθήκευσης της ΕΕ.

Η επαρκής προσφορά LNG θα πρέπει να διατηρήσει τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου σε καλή κατάσταση, θεωρεί η UBS.