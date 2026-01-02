Mε τη μεγάλη επιτυχία των 80s «We Are Family» στα μεγάφωνα υποδέχθηκαν χιλιάδες Νεοϋορκέζοι, παρά το βαρύ κρύο, τον νέο τους δήμαρχο Ζοράν Μαμντάνι, κατά τη δημόσια ορκωμοσία του που μεταδόθηκε σε γιγαντοοθόνες στο Μπρόντγουεϊ – υπενθυμίζοντας έτσι την αίσθηση αλληλεγγύης με την πλειοψηφία των εργαζόμενων πολιτών που θέλησε να δώσει στην προεκλογική του εκστρατεία ο 34χρονος, ο οποίος εξέπληξε με την εκλογή του την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. «Συμπολίτες μου Νεοϋορκέζοι, σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή», ήταν τα πρώτα λόγια του. «Μπορεί να μην πετύχουμε πάντα, αλλά ποτέ δεν θα κατηγορηθούμε ότι δεν έχουμε το θάρρος να προσπαθήσουμε», πρόσθεσε, τονίζοντας τον στόχο του να βελτιώσει την ποιότητα ζωής για τους πιο ευάλωτους της πόλης. «Θα αποτελέσουμε παράδειγμα για όλο τον κόσμο», πρόσθεσε. «Θέλουν να δουν εάν η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει». Παρατήρησε ότι η διοίκησή του «θα αντιμετωπίσει το ερώτημα: Σε ποιον ανήκει η Νέα Υόρκη;», αναφέροντας ότι «για μεγάλο μέρος της ιστορίας μας ανήκε στους πλούσιους και τους καλά δικτυωμένους. Οχι πια».

Μάλιστα, μια από τις πρώτες του κινήσεις θα είναι να προχωρήσει με τα σχέδια για υψηλότερους φόρους στους εκατομμυριούχους, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις ότι θα προκαλέσουν έξοδο πλουσίων από την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας. Μιλώντας στους «Financial Times», o αντιδήμαρχός του Ντιν Φουλέιχαν αναγνώρισε ότι θα απαιτηθούν «νέα έσοδα» για την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού της Νέας Υόρκης και την εκπλήρωση των δαπανηρών προεκλογικών υποσχέσεων του Μαμντάνι, για βελτίωση των συγκοινωνιών, των παιδικών σταθμών και των σχολείων καθώς και πάγωμα των ενοικίων. Αλλά απέρριψε τους φόβους ότι οι πλούσιοι θα γυρίσουν την πλάτη τους στην πόλη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ένα ενδεχομένως υψηλότερο φορολογικό βάρος. «Οι άνθρωποι που φεύγουν είναι αυτοί που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη Νέα Υόρκη, όχι οι εκατομμυριούχοι», τόνισε.

H δημόσια ορκωμοσία είχε πολλή μουσική, ποίηση και πολιτικές αναφορές. Η Δημοκρατική βουλευτής της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία – δηλώνοντας τη συμμαχία μεταξύ δύο νέων χαρισματικών αριστερών πολιτικών που θέλουν να μεταμορφώσουν το κόμμα τους στη Νέα Υόρκη και σε όλη τη χώρα – ενώ ο, γεννημένος στο Μπρούκλιν γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ένας από τους «πολιτικούς ήρωες» του νέου δημάρχου, προήδρευσε της τελετής – μια σύνδεση με την παλιά αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. «Η μέρα αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πόλη της Νέας Υόρκης», είπε η Οκάζιο-Κορτέζ, «υπό την καθοδήγηση ενός δημάρχου που είναι αφοσιωμένος στην εργατική τάξη. Νέα Υόρκη, έχουμε επιλέξει το θάρρος αντί του φόβου. Εχουμε επιλέξει την ευημερία για τους πολλούς αντί για τα λάφυρα για τους λίγους».

Ο ποιητής Κορνέλιους Ιντι διάβασε ένα πρωτότυπο έργο του, ενώ djs επέλεξαν τραγούδια από Blondie έως Στίβι Γουόντερ και Σίλια Κρουζ. Ακριβώς πριν από τον όρκο η Λούσι Ντάκους ερμήνευσε το ποίημα και τραγούδι «Ψωμί και τριαντάφυλλα», μια κραυγή για τα δικαιώματα των εργατών και των γυναικών που γράφτηκε στις αρχές του 20ού αιώνα – μια υπενθύμιση για τις αλλαγές που θέλει να φέρει υπέρ των απλών πολιτών ο αριστερός δήμαρχος. Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε τον όρκο χρησιμοποιώντας ένα Κοράνι που ανήκε στους παππούδες του – Ινδοί που ζούσαν στην Ουγκάντα – και ένα άλλο Κοράνι που ανήκε στον Αρτούρο Σόμπουργκ, μαύρο ιστορικό και συγγραφέα.

Νωρίτερα, τέσσερα λεπτά πριν την είσοδο της νέας χρονιάς, είχε προηγηθεί η ιδιωτική τελετή ορκωμοσίας, σε ένα εγκαταλειμμένο εκθετήριο σταθμού μετρό δίπλα στο Δημαρχείο. Παρόντα ήταν ελάχιστα άτομα – ο Μαμντάνι, η σύζυγός του Ράμα Ντουβάτζι, λιγοστοί συγγενείς και η Λετίσια Τζέιμς, γενική εισαγγελέας της Πολιτείας και διάσημη για την αντιπαράθεσή της με τον πρόεδρο Τραμπ. Η επιλογή του χώρου έγινε για να υπενθυμίσει ότι ο νέος δήμαρχος συνέβαλε ως πολιτειακός νομοθέτης στην παροχή δωρεάν λεωφορείων σε διάφορες περιοχές της πόλης και έχει υποσχεθεί τη δωρεάν χρήση τους.

Ο Μαμντάνι θα επιβλέπει πλέον 300.000 υπαλλήλους που εργάζονται σε δεκάδες δημοτικές υπηρεσίες – πολλές από αυτές τις υπηρεσίες είναι οι μεγαλύτερες του είδους τους στη χώρα – ενώ παράλληλα θα προσπαθεί να κάνει πιο προσιτή μια πόλη την οποία 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι αποκαλούν σπίτι τους και η οποία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα πέρα από τον έλεγχό του.