To να πέφτεις μέσα μόνο στις 13 από τις 20 προβλέψεις σου για την επόμενη χρονιά δεν σε κάνει ιδιαίτερα ευχαριστημένο. Ιδιαίτερα αν είσαι μια εφημερίδα με το κύρος των Financial Times. Κι ακόμη περισσότερο αν ένας από τους αναγνώστες σου, που ήρθε πέρυσι αντιμέτωπος με τα ίδια ερωτήματα για το 2025, πήρε βαθμό 18 στα 20.

Εχει όμως και τα καλά της αυτή η ιστορία. Πρώτον, η εφημερίδα έχει το θάρρος και αναγνωρίζει τις αποτυχίες της. Δεύτερον, είναι πάντα ευχάριστο να ανακαλύπτεις το υψηλό επίπεδο του αναγνωστικού σου κοινού. Τρίτον, η επιβεβαίωση ότι ο κόσμος είναι απρόβλεπτος επιτρέπει την ελπίδα ότι, εκτός από τις δυσάρεστες, θα υπάρξουν και ευχάριστες εκπλήξεις.

Η μερική ψυχρολουσία δεν εμπόδισε πάντως τους βρετανούς συναδέλφους να ασκήσουν και φέτος το ετήσιο σπορ των προβλέψεων για τη νέα χρονιά. Οχι, έγραψε ο Μπεν Χολ, ο Ζελένσκι δεν θα εξαναγκαστεί να παραδώσει το Ντονμπάς στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για το Ουκρανικό. Ναι, έγραψε ο Εντουαρντ Λιους, οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τον Νοέμβριο τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όχι όμως και της Γερουσίας. Οχι, έγραψε η Σάρα Ουάιτ, στη Γαλλία δεν θα γίνουν φέτος πρόωρες εκλογές ούτε για το κοινοβούλιο ούτε για την προεδρία. Ναι, έγραψε η Ιλέιν Μουρ, φέτος θα εμφανιστούν τα πρώτα οικιακά ρομπότ, αν και δεν θα διαθέτουν την ανθρώπινη επιδεξιότητα. Οχι, έγραψε ο Τζος Νομπλ, δεν θα δούμε φέτος μια γυναίκα ανάμεσα στους 50 καλύτερα αμειβόμενους αθλητές στον κόσμο.

Αν περιμένετε από αυτή τη στήλη αντίστοιχες προβλέψεις για το 2026, χάσατε. Το ότι προέβλεπα για χρόνια την πτώση του Ασαντ, για να δω τελικά τον μισητό δικτάτορα της Συρίας να εξορίζεται τη χρονιά που έμοιαζε να έχει σταθεροποιηθεί στην εξουσία, με έμαθε να είμαι ταπεινός. Ο Κώστας Γιαννακίδης, άλλωστε, τα είπε όλα με τη γνωστή του γλαφυρότητα στο τελευταίο φύλλο της περυσινής χρονιάς: ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει με την Ευρώπη να πληρώνει διατροφή στο Κίεβο, η Καρυστιανού θα χτυπήσει αξιωματική αντιπολίτευση, ένας υποψήφιος-έκπληξη θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και η Πορτογαλία θα κατακτήσει το Μουντιάλ.

Θα προτιμήσω να μείνω σε μια εικόνα με έναν βαθύ συμβολισμό που σημάδεψε την αλλαγή χρονιάς στην ελληνική πρωτεύουσα: την ώρα που ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη τραγουδούσαν στο Σύνταγμα τον «Καραγκιόζη» και, συνοδευόμενοι από τον Χάρη Δούκα, το «Μη μιλάς άλλο γι’ αγάπη», drones σχημάτιζαν στον ουρανό το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου. Κι ένιωθες, έστω ένιωθα, ότι ο πολύτιμος διανοούμενος και καλλιτέχνης που μας άφησε πέρυσι τόσο ξαφνικά είναι εδώ, και μας αγναντεύει, και μας συντροφεύει, και μας προστατεύει. Χάρις σ’ εκείνον, όλα θα πάνε καλά.