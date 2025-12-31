Συμβαίνει να πραγματοποιούνται οι ευχές. Σπανιότατα μεν, αλλά συμβαίνει. Καταλαβαίνω την επιφυλακτικότητά σας για τον ισχυρισμό μου, για τον λόγο αυτόν έχω έτοιμο το σχετικό παράδειγμα και μάλιστα πρόσφατο. Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης δεν ήταν που ευχήθηκε οι αγρότες να κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους και όχι στα μπλόκα; Πραγματοποιήθηκε η ευχή! Στα σπίτια τους έκαναν Χριστούγεννα οι αγρότες, απλώς είχαν αφήσει πίσω τα τρακτέρ – ποιος θα τολμούσε να τα πειράξει; Θα είχαν αφήσει οπωσδήποτε και κάποιους ψωμωμένους πίσω για φρουρά. Το ίδιο θα γίνει σήμερα και αύριο, οπότε περιττεύει να επαναλάβει την ευχή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα σπίτια τους θα γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά οι αγρότες.

Για όσους όμως δεν είναι αγρότες και θα ταλαιπωρηθούν στην προσπάθειά τους να ταξιδέψουν οδικώς, ας πρόσεχαν. Λυπηρό είναι να μην μπορεί να γίνει κάτι γι’ αυτούς τους ταλαίπωρους, αλλά πώς γίνεται να σώσεις κάποιον από τον εαυτό του; Δεν γίνεται… Οσοι κατάλαβαν τι πανδαιμόνιο έγινε με την έξοδο των Χριστουγέννων και κατά την επιστροφή και, παρ’ όλα αυτά, αποφάσισαν να διακινδυνεύσουν την έξοδο της Πρωτοχρονιάς, φέρουν την ευθύνη της επιλογής τους. Βιάστηκαν, γιατί τους λείπει η υπομονή να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της κυβέρνησης. Γιατί, ίσως θα το παρατηρήσατε, χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος μήνας, με τα μπλόκα να φράσσουν τον οδικό άξονα Βορρά – Νότου, για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν αυτό ακριβώς που κάνουν τώρα οι αγρότες!

Μέχρι πρότινος, θυμίζω, η κυβέρνηση κώφευε κάθε φορά που οι δημοσιογράφοι έθεταν το θέμα. «Είναι ζήτημα της Τροχαίας», έλεγαν και όλοι καταλαβαίναμε ότι η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να κάνει τα στραβά μάτια, επειδή έκρινε (και πολύ σωστά) ότι η απευθείας σύγκρουση με τους καταληψίες απλώς θα επιδείνωνε το πρόβλημα και θα απομάκρυνε κάθε ελπίδα εκτόνωσης και συμβιβασμού. Τώρα, όμως, συνειδητοποιεί επιτέλους ότι υπάρχουν νόμοι. Αν συνεχίσει με αυτό τον ρυθμό, ευελπιστώ ότι σε έναν μήνα από σήμερα θα συνειδητοποιήσει ότι έχει επιπλέον και τη δυνατότητα να εφαρμόσει τους νόμους, που είχε ξεχάσει ότι υπήρχαν! Ετσι λοιπόν φτάνουμε στις αρχές Φεβρουαρίου. Περιμένουμε έναν ακόμη μήνα και περί τα μέσα Μαρτίου, υπολογίζω, ξεκινά η εφαρμογή του νόμου.

Βάσει των ως άνω υπολογισμών, αν προσωπικά προγραμμάτιζα εκδρομή στην εξοχή με το αυτοκίνητο, δεν θα συζητούσα καν πρωτοχρονιάτικη έξοδο από την Αθήνα, θα προγραμμάτιζα για το Πάσχα, ώστε να είμαι ασφαλής. Μιλώ για το Πάσχα του 2027, να διευκρινίσω, όχι για το ερχόμενο του 2026…

ΦΛΕΡΤ

Τα δείγματα μέχρι στιγμής είναι λίγα, είναι όμως σαφή, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μια εν εξελίξει προσπάθεια της κυβέρνησης να προσεγγίσει το ΠΑΣΟΚ. Αρχικά, ήταν η αποδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης του τρόπου που υπέδειξε το ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των ηγεσιών στις Ανεξάρτητες Αρχές – ένα ζήτημα σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, εξαιτίας ασυνεννοησίας και εχθροπάθειας. Το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, απαρνήθηκε τον εαυτό του μόλις είδε ότι η κυβέρνηση συναινεί με την πρότασή του, όμως η πρόθεση της κυβέρνησης για συναίνεση και συμβιβασμό καταγράφηκε. Επειτα, είχαμε την κάπως μπιζάρ δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο συνέντευξής του, ότι θα ήθελε να πιει μια μπίρα (sic) με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν αμφισβητώ την ειλικρίνειά του, πιστεύω ότι έχει την περιέργεια να διερευνήσει από κοντά, πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί δεν τον συμπαθεί. Ομως η κύρια σκοπιμότητα της συγκεκριμένης δήλωσης είναι και εδώ η ίδια: να καταγραφεί η διαλλακτική διάθεση της κυβέρνησης έναντι του ΠΑΣΟΚ…

Περιμένω ότι, στην πορεία του χρόνου προς τις επόμενες εκλογές, θα υπάρξουν και άλλες, ανάλογες χειρονομίες προς το ΠΑΣΟΚ. Με τον τρόπο αυτόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προετοιμάζει το έδαφος, πάνω στο οποίο θα στηθεί το δίλημμα που θα θέσει η κυβέρνηση προς το εκλογικό σώμα. Εμείς, θα μας λένε, είχαμε όλη την καλή διάθεση, οι άλλοι δεν ήθελαν· επομένως, ή εμείς ξανά ή το χάος. Με αυτό το δίλημμα θα πάει η ΝΔ στις εκλογές του 2027 και δεν θα είναι ψευδές…