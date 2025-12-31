Προς ανανέωση του προγράμματος που αφορά τη χορήγηση βίζας – εξπρές (θεώρησης εισόδου) σε τούρκους πολίτες προκειμένου να επισκεφθούν για επτά ημέρες δώδεκα ελληνικά νησιά του Αιγαίου οδεύει, όπως όλα δείχνουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με παρέμβαση της Αθήνας. Το πρόγραμμα, που είχε ανανεωθεί για ακόμη ένα έτος πέρυσι την άνοιξη, αφορά δώδεκα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων – Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κως, Λέσβος, Λέρος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος, Πάτμος, Σαμοθράκη – και εντάσσεται στο πλαίσιο της «διπλωματίας των ανθρώπων», και συγκεκριμένα στα μέτρα εκείνα που παράχθηκαν μέσα από το προηγούμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας στην Αγκυρα.

Θετικός αντίκτυπος

Η ανανέωσή του από την Κομισιόν (που και πέρυσι τον Μάρτιο όταν ενέκρινε την ανανέωσή του το είχε χαρακτηρίσει εξαιρετικά επιτυχημένο, αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή του στην προώθηση των επαφών των δύο λαών), σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θεωρείται σχεδόν προεξοφλημένη. Χαρακτηριστικό είναι δε πως τόσο η ελληνική όσο και η τουρκική πλευρά επιθυμούν διακαώς τη συνέχισή του, την ώρα που αιτήματα ανάλογα υπάρχουν και από τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες που απολαμβάνουν τα οικονομικά και τουριστικά οφέλη του προγράμματος. Οπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μείωση παραπάνω από 50% των μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά (2025), το πρόγραμμα είχε έως τώρα «τεράστιο θετικό αντίκτυπο για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα οποία υποδέχθηκαν τούρκους επισκέπτες».

Η αριθμητική του προγράμματος, που κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του αφορούσε δέκα νησιά (Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κως, Λέσβος, Λέρος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος), είναι βέβαιο πως έχει ήδη τεθεί επί τάπητος κατά τις προπαρασκευαστικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, που σε πρώτη φάση εργάζονται για τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου διαβουλεύσεων του Πολιτικού Διαλόγου και της Θετικής Ατζέντας που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 20 και 21 Ιανουαρίου. Βέβαιο επίσης θεωρείται πως το συγκεκριμένο μέτρο θα αποτελέσει μία από τις θετικές αναφορές στο επικείμενο ΑΣΣ στην Αγκυρα – που σχεδιάζεται κατά πάσα πιθανότητα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου – ως αναπόσπαστο κομμάτι της λεγόμενης «χαμηλής ατζέντας» στην οποία σκοπεύουν να εστιάσουν αυτή τη φορά, όπως έχει ήδη προεξοφληθεί, οι δύο ηγέτες.

Στην κορυφή της λίστας

Δεν είναι τυχαίο πως, τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά, κατά την απαρίθμηση των απτών αποτελεσμάτων που έχουν αποφέρει τα «ήρεμα νερά», το εν λόγω πρόγραμμα είναι στην κορυφή της λίστας μαζί με τη μείωση των τουρκικών παραβιάσεων και την πτώση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια. Οι προοπτικές ανανέωσης του προγράμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ισχυρές, ενώ η σχετική ανακοίνωση αναμένεται – εκτός απροόπτου – εντός του Μαρτίου. Θα έχει προηγηθεί η εξέταση του αιτήματος ανανέωσης από την αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή Μετανάστευσης, ενώ αρμόδια για την υποβολή του αιτήματος από πλευράς Ελλάδας είναι η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας στις Βρυξέλλες.

Εφόσον αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και το πρόγραμμα λάβει και πάλι το «πράσινο φως» από την Κομισιόν, θα ανανεωθεί κατά ένα έτος και θα ισχύει για τα ίδια δώδεκα νησιά, παρότι υπάρχουν αντίστοιχα αιτήματα και από άλλα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο για ανάλογη ένταξη στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά πάντως, πέρυσι, κατά την ανανέωσή του, οι τούρκοι επισκέπτες στα συγκεκριμένα νησιά είχαν τριπλασιαστεί. Η χορήγηση βίζας – εξπρές πρωτοξεκίνησε πιλοτικά με πέντε νησιά (Χίος, Κως, Λέσβος, Ρόδος, Σάμος) τον Μάρτιο του 2024, για να επεκταθεί στη συνέχεια δύο φορές, καλύπτοντας πλέον δώδεκα νησιά.