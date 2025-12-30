Μετά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου: ακριβώς ένα 24ωρο έπειτα από τον ουκρανό πρόεδρο, σειρά του ισραηλινού πρωθυπουργού να επισκεφθεί χθες τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Ηταν η πέμπτη κατά σειρά συνάντησή τους στις ΗΠΑ από τις αρχές της χρονιάς και παρότι αναλυτές προέβλεπαν εκ των προτέρων ότι θα ήταν «δύσκολη», επικαλούμενοι πληροφορίες περί ενόχλησης των συμβούλων του Τραμπ για την κωλυσιεργία του Νετανιάχου στη Γάζα, ο αμερικανός πρόεδρος δεν είπε μπροστά στις κάμερες τίποτα που θα μπορούσε να αναιρέσει τον χαρακτηρισμό του από τον ισραηλινό πρωθυπουργό ως «καλύτερου φίλου που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο». Το αντίθετο: υποδεχόμενος τον Νετανιάχου, είπε πως έχει κάνει «φανταστική δουλειά» ως πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου, προσθέτοντας πως «το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς αυτόν». Αναφερόμενος μάλιστα στη χάρη που πρώτος εκείνος ζήτησε να απονεμηθεί στον Νετανιάχου παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η δίκη του για διαφθορά, ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χερτζόγκ, του είπε ότι «έρχεται». (Ο Χερτζόγκ το διέψευσε. Μικρή σημασία έχει.)

Με τον Νετανιάχου στο πλευρό του, ο αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε ότι ανυπομονεί να εφαρμοστεί το δεύτερο στάδιο της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα που ελπίζει να του εξασφαλίσει, επιτέλους, το Νομπέλ Ειρήνης. «Η Χαμάς θα έχει ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να αφοπλιστεί», ειδάλλως «θα το πληρώσει ακριβά», τόνισε – λίγο πριν, η παλαιστινιακή οργάνωση είχε διακηρύξει πως δεν θα παραδώσει τα όπλα της. Ισραηλινοί αξιωματούχοι και αναλυτές είχαν φροντίσει από νωρίτερα να ενημερώσουν τον διεθνή Τύπο για την πρόθεση του Νετανιάχου να πει στον Τραμπ πως προτού μπορέσουν να εφαρμοστούν τα επόμενα στάδια της συμφωνίας, πρέπει πρώτα να επιστρέψει η Χαμάς τη σορό του τελευταίου ισραηλινού ομήρου που απομένει στη Γάζα. Πρόκειται για τον Ραν Γκβίλι, έναν 24χρονο αστυνομικό που τραυματίστηκε σοβαρά και στη συνέχεια απήχθη από τη Χαμάς κατά την τρομοκρατική επίθεσή της στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Συγγενείς του συνόδευσαν τον Νετανιάχου στις ΗΠΑ, συναντήθηκαν χθες με στενούς συνεργάτες του και τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο, «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε τη σορό του πίσω», δήλωσε ο τελευταίος. Από τότε που εφαρμόστηκε η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 τελευταίους ομήρους που παραμένουν εν ζωή και επέστρεψε τις σορούς άλλων 27. Σε ό,τι αφορά τον Γκβίλι, επιμένει πως δεν μπορεί να τον εντοπίσει. Υπάρχουν πάντως κι εκείνοι που θεωρούν την ισραηλινή επιμονή σχετικά με την επιστροφή της σορού του ως μια τακτική καθυστέρησης, ώστε να μπορέσουν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις να παραμείνουν στο 53% της Γάζας που ελέγχουν επί του παρόντος. Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «σύντομα», διαβεβαίωσε σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ. Οσο για τους κατοίκους της, που εξακολουθούν να ζουν σε άθλιες συνθήκες, «κάνουμε πολλά για αυτούς», τόνισε προσθέτοντας παράλληλα πως «οι μισοί θα έφευγαν αν τους δινόταν η ευκαιρία».

Μια τακτική αντιπερισπασμού από τη Γάζα θεωρείται από αρκετούς παρατηρητές και η προσπάθεια του Νετανιάχου να πείσει τον Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στη Τεχεράνη, ή και να του ανάψει το πράσινο φως για μια νέα επίθεση, έπειτα από εκείνη του Ιουνίου, με το επιχείρημα ότι συνεχίζει να αναπτύσσει το βαλλιστικό και το πυρηνικό της πρόγραμμα. «Πρόκειται για μια τεχνητή υπερβολή μιας πιθανής απειλής», δήλωσε στη «Monde» ο ισραηλινός Νίμροντ Νόβικ, ερευνητής στο Israel Policy Forum. «Το Ιράν επενδύει στην ανανέωση του οπλοστασίου βαλλιστικών πυραύλων του, αλλά απέχει πολύ από το να είναι έτοιμο να μας προκαλέσει».

Ο Τραμπ ήταν πάντως χθες σαφής: «Ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και, αν είναι έτσι, θα πρέπει να τους συντρίψουμε, θα τους συντρίψουμε, θα τους διαλύσουμε», είπε, δηλώνοντας παράλληλα ανοιχτός στον διάλογο. Επειτα από αυτή την προειδοποίηση, την οποία ο Τραμπ επανέλαβε δις, ελάχιστοι έδωσαν σημασία στην παραίνεσή του προς τον Νετανιάχου να «τα πάει καλά με τη Συρία», ένα κομμάτι της οποίας, στον Νότο, το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει. Αίσθηση προκάλεσαν πάντως τα πολύ θετικά σχόλια που έκανε ο αμερικανός πρόεδρος για ακόμα μια φορά για τον τούρκο πρόεδρο, τον «πολύ καλό φίλο» του. «Τον σέβομαι πολύ και ο Μπίμπι τον σέβεται πολύ», διαβεβαίωσε παρά την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες. «Δεν θα έχουν πρόβλημα», πρόσθεσε τονίζοντας ότι στηρίζει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «μέχρι τέλους».

Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς πως, πράγματι, η επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ, που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, αποτελεί μια σπουδαία εκκίνηση για την προεκλογική του εκστρατεία ενόψει των εκλογών του ερχόμενου Οκτωβρίου. Ο Τραμπ είναι εξαιρετικά δημοφιλής στο Ισραήλ: 76% δημοτικότητα έναντι 40% για την ισραηλινή κυβέρνηση. Καθόλου τυχαία, λοιπόν, ο Νετανιάχου προανήγγειλε χθες πως θα τιμηθεί – τιμή σπάνια για μη Ισραηλινό – με το Βραβείο Ισραήλ, την ανώτατη κρατική διάκριση. Το βραβείο απονέμεται συνήθως ανήμερα την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, την άνοιξη. Μια επίσκεψη του Τραμπ εκείνη την περίοδο μπορεί κάλλιστα να ενισχύσει τη θέση του Νετανιάχου στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επί του παρόντος δεν εγγυώνται πλειοψηφία για τον συνασπισμό του.