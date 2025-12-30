Η «πολιτισμική διαγραφή» της Ευρώπης επίκειται, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν αλλάξει δραματικά πολιτική σχετικά με την είσοδο μουσουλμάνων στα εδάφη της. Σύμφωνα με τη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ οι απαισιόδοξα καταθλιπτικές αναφορές στο μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου σπάνε κόκαλα. Αν οι τάσεις παραμείνουν ίδιες με τις σημερινές (βλ. σχετ. περιβόητη ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ JD Vance στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, τον Φεβρουάριο του 2025, στο Μόναχο), σε 20 χρόνια η Ευρώπη θα είναι «αγνώριστη», αναφέρει το 33 σελίδων κείμενο.

Αυτές οι τάσεις είναι η μετανάστευση και η ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Αν συνεχιστούν η Ευρώπη θα πάψει να μοιάζει μ’ αυτή που ξέραμε. Αυτά τα βλέπουν οι Αμερικανοί αλλά δυστυχώς δεν τα αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι. Οπως έγραψα προ εβδομάδων, οι απρόσιτες για μη μουσουλμάνους γειτονιές ευρωπαϊκών πόλεων αποτελούν ήδη πραγματικότητα. Τι θα συμβεί σε περίπου 20 χρόνια αν οι σημερινές τάσεις συνεχισθούν;

Η εμμονή των ευρωπαϊκών Αρχών να μη βλέπουν την πραγματικότητα έχει καταντήσει ενοχλητική. Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σχετικά πως η χώρα του «δεν χρειάζεται συμβουλές απ’ έξω». Κι όμως πριν από έναν χρόνο η επικεφαλής της αστυνομίας του Βερολίνου συνέστησε στους εβραίους και γκέι κατοίκους της πόλης να κρύβουν με προσοχή την ιδιότητά τους για να είναι ασφαλείς σε αραβόφωνες γειτονιές. Στη Γαλλία, σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Spectator, Tim Mortimer, έχουν φύγει από τη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια 60.000 Εβραίοι. Το περίπου 10% του εβραϊκού πληθυσμού της χώρας. Προφανώς, λόγω ανασφάλειας.

Αλλα γεγονότα επιβεβαιώνουν την πολιτισμική αυτή διαγραφή. Οι μεγάλες λαϊκές αγορές στο κέντρο του Παρισιού προσφέρουν κρέας Χαλάλ κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Ετους. Οταν όμως υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν την προβολή χριστιανικών συμβόλων ή συνηθειών (λ.χ. μια φάτνη), θεωρούνται δείγματα παραβίασης του λαϊκού κι αντικληρικού χαρακτήρα της γαλλικής κοινωνίας. Για τους μουσουλμάνους όμως δεν υπάρχουν τέτοια εμπόδια! Διότι κάθε τέτοιος ισχυρισμός, περί λαϊκής ή αντικληρικής στάσης, κατηγορείται σαν «ισλαμοφοβία»! Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα ισλαμικής διείσδυσης είναι η χρήση της μαντίλας (χιτζάμπ). Ενώ στο Ιράν νέα κορίτσια διακινδυνεύουν τη ζωή τους αρνούμενα να τη φορέσουν, στην Ευρώπη οι νεαρές μουσουλμάνες προκαλούν με την εμμονή τους στη χρήση της! Το εντυπωσιακό είναι στη Βρετανία, που η αστυνομία έχει προωθήσει ένα ιδιαίτερο είδος χιτζάμπ για τις μουσουλμάνες αστυνομικίνες της!

Εχει άδικο λοιπόν ο Τραμπ που ανησυχεί και καλεί σε αφύπνιση;