Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και όχι αυτές που ανήκουν στην «ομπρέλα» κάποιου πολυεθνικού ομίλου, εγχώριου ή του εξωτερικού, αποτελούν τους στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας. Μικρές ή μεγάλες, οι επιχειρήσεις αυτές, κατέγραψαν την υψηλότερη συμμετοχή στον κύκλο εργασιών συνολικά των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς είχαν την υψηλότερη συμβολή στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με ποσοστό 56,6% και 57,8 δισ. ευρώ το 2023, ενώ προσέφεραν σχεδόν τις 9 στις 10 θέσεις εργασίας στη χώρα.

Την εικόνα αυτή συνθέτουν τα στοιχεία της πρώτης έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για τους ομίλους επιχειρήσεων και το αποτύπωμά τους στην παγκοσμιοποίηση. Στόχος της έρευνας που αφορά το διάστημα 2022-2023 ήταν η παρουσίαση των βασικών μεγεθών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και της συνεισφοράς τους στην οικονομία της χώρας.

Το 2023, 932.549 επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών, απασχόλησαν 3.488.073 άτομα, πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών 411 δισ. ευρώ και είχαν συμβολή στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας 102 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία καταγράφουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ποσοστό 51%, ενώ οι πολύ μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις συμμετέχουν με 36,8% και 12,2% (7 δισ. ευρώ) αντίστοιχα.

Από τις επιχειρήσεις αυτές τη σημαντικότερη συμβολή στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών είχαν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις (μεγάλες, μικρές και πολύ μικρές) με ποσοστό 56% και 230,3 δισ. ευρώ, με τις επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από την Ελλάδα να ακολουθούν με ποσοστό 24,1% και 99,2 δισ. ευρώ.

Η σημαντική προσφορά των ανεξάρτητων επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία καταγράφηκε και σε σχέση με προστιθέμενη αξία που παρήγαγαν για το έτος 2023, καθώς είχαν μερίδιο 56,6%, που αποτιμάται σε 57,8 δισ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από την Ελλάδα, με ποσοστό 25,5% και 26 δισ. ευρώ.

Θέσεις εργασίας

«Κεφάλι» έναντι όλων είχαν όμως και ως προς τη συνολική απασχόληση καθώς προσέφεραν εργασία στο 84,5% (2.948.914 άτομα) των εργαζομένων, με τις επιχειρήσεις των πολυεθνικών ομίλων που ελέγχονται από την Ελλάδα να απασχολούν μόλις το 7,1% (249.242 άτομα) το 2023. Σε σχέση με τους τομείς δραστηριοτήτων στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις το 82,5% των εργαζομένων απασχολείται στον τριτογενή τομέα και το 17,5% στον δευτερογενή τομέα.

Στις επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από το εξωτερικό, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 80,5% για τον τριτογενή και 19,5 για τον δευτερογενή τομέα, ενώ στις επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολυεθνικούς ομίλους που ελέγχονται από την Ελλάδα, το ποσοστό των εργαζομένων στον τριτογενή τομέα ανήλθε σε 74,6%, και στους εθνικούς ομίλους με παρουσία μόνο στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε σε 71,4%.