Ανοικτή έως το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 παραμένει η ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας του έτους 2026. Οι ασφαλισμένοι – ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες – μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μεταβολής κατηγορίας μέσω της ενότητας «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

Οι επαγγελματίες θα καταβάλουν στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 τις νέες, αυξημένες κατά 2,4% εισφορές, βάσει της κατηγορίας που θα έχουν επιλέξει. Όσοι δεν προχωρήσουν σε δήλωση, θα παραμείνουν αυτόματα στην κατηγορία του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, ενώ μόλις 2 στους 10 επιλέγουν υψηλότερες. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι για τους περισσότερους ασφαλισμένους οι εισφορές αποτελούν δευτερεύουσα προτεραιότητα έναντι άλλων οικονομικών υποχρεώσεων. Ακόμη και στην πρώτη, φθηνότερη κατηγορία, το ποσοστό εισπραξιμότητας κυμαίνεται γύρω στο 60%.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις έως το τέλος του 2025

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 πρέπει να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, που αφορούν κυρίως:

1. Όσους έλαβαν αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ή ενισχύσεις.

2. Κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσίας. Πέρα από γονικές παροχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πηγές όπως:

Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Δάνεια από τράπεζες ή συγγενείς.

Κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Εισοδήματα και καταθέσεις από το εξωτερικό.

Εφάπαξ παροχές και αποζημιώσεις.

3. Δηλώσεις αποβιωσάντων και υποχρεώσεις κληρονόμων.

4. Όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το προηγούμενο έτος, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

5. Οι φορολογούμενοι που δεν συγκεντρώνουν ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του ατομικού εισοδήματος για το 2025 κινδυνεύουν με πρόσθετο φόρο 22% στο ποσό που υπολείπεται. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος εξαιρούνται:

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Τα ποσά διατροφής που καταβάλλονται ηλεκτρονικά.

Το εισόδημα από προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

Οι δαπάνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, όπως κάρτες, e-banking ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

6. Δήλωση φόρου μερισμάτων και bonus Ιουνίου, η οποία υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν από τη λήξη του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση. Η πληρωμή γίνεται στο τέλος του ίδιου μήνα.

Πληρωμές και προθεσμίες

