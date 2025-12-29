Ως μεγάλο λάθος αντιμετωπίζουν πια την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμη και τα κυβερνητικά στελέχη που την υποστήριξαν, μετρώντας σημαντικό πλήγμα στην εικόνα της ΝΔ και της κυβέρνησης από τις παρουσίες τύπων σαν τον «Φραπέ», το ζεύγος με τη Φεράρι αλλά και τα διορισμένα στελέχη του Οργανισμού που συνομιλούσαν μαζί τους στα επίμαχα τηλέφωνα που κατέγραψαν οι κοριοί της ΕΛ.ΑΣ. Στο Μαξίμου δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν μάλιστα πως, αν δεν υπήρχε η Εξεταστική και όλο το θέαμα που παράγει στο Διαδίκτυο και την τηλεόραση, το σκάνδαλο θα είχε κάνει τον επικοινωνιακό του «κύκλο». Ταυτόχρονα, κρίνεται πως όλα αυτά έριξαν και λάδι στη φωτιά των αγροκτηνοτροφικών διαμαρτυριών και αποδίδουν, εν πολλοίς, τη στήριξη που έχει εκφράσει η κοινωνία στα αιτήματα των μπλόκων σε όσα βλέπει και ακούει ο κόσμος από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των «ανακρίσεων» στη Βουλή. Διόλου τυχαία, επιστρατεύτηκε ο πρόεδρός της Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εξήγγειλε «κόφτη» και για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων των Εξεταστικών. Οπως εξήγησε (Action 24), εξετάζεται, συγκεκριμένα, να μπαίνει χρονομετρητής στις εξετάσεις των μαρτύρων όταν παίρνει τον λόγο κάθε βουλευτής και, μετά, να πέφτει «μαύρο» στην τηλεοπτική μετάδοση όταν το πράγμα ξεφεύγει. Οι εξεταστικές επιτροπές, βέβαια, είναι εκ του κανονισμού δημόσιες και επειδή ο Κακλαμάνης το ξέρει αυτό, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η δημοσιότητα των συνεδριάσεων διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψής τους από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες που μεταφέρουν το ρεπορτάζ.

Αντιδράσεις και διευκρινίσεις

Ο Κακλαμάνης ανέφερε ότι θα φέρει το θέμα στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για «να τους βάλει προ των ευθυνών τους». Αλλά, ως ανεμένετο, οι αντιδράσεις στα παραπάνω ήταν άμεσες, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για «ακόμα ένα πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία του κοινοβουλίου» και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκτιμούν πως η κυβέρνηση προσδοκά να ελέγξει και να συσκοτίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τα σχόλια οδήγησαν πηγές της Βουλής να διευκρινίσουν χθες ότι οποιοσδήποτε «κόφτης» επιβληθεί, δεν θα αφορά την παρούσα Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή, όμως, οι πληροφορίες μου θεωρούν δεδομένο ότι έχει συζητηθεί και για αυτή, ας περιμένουμε να το δούμε στην πράξη…

Αποχή την ώρα της Ζωής

Τώρα, ειδικά για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σας έχω γράψει από καιρό ότι οι γαλάζιοι έχουν ανοίξει πόλεμο με εξώδικα, απειλές για μηνύσεις κ.λπ. και εξετάζονται, μαθαίνω, κι ακόμη πιο… συλλογικά μέτρα. Συγκεκριμένα, βουλευτές της ΝΔ έχουν προτείνει να απέχουν κάθε φορά που παίρνει τον λόγο στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Να βγαίνουν επιδεικτικά εκτός αίθουσας, πρότειναν κάποιοι, ως έκφραση «αποδοκιμασίας» της έντασης κι όσων τους καταλογίζει.

Ολα έτοιμα για την κυπριακή προεδρία

Λίγα εικοσιτετράωρα χωρίζουν πια την Κύπρο από την ανάληψη της κυλιόμενης προεδρίας της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και οι σχεδιασμοί στη Λευκωσία είναι πυρετώδεις. Από τα τελετουργικά, τις εκδηλώσεις και τα ταξίδια του Νίκου Χριστοδουλίδη ως την ατζέντα κορυφής που έχει ορίσει η κυπριακή προεδρία, η οποία φιλοδοξεί να συμβάλει στην εμβάθυνση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Εξού και το μότο που επέλεξε: «Μια πιο αυτόνομη Ευρώπη είναι μια πιο ασφαλής Ευρώπη». Στο πλαίσιο αυτό προτεραιοποιούνται η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Αμυνα και ο Οδικός Χάρτης για την Αμυντική Ετοιμότητα έως το 2030, με τη Λευκωσία να επιδιώκει, προφανώς, την έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, την προσέγγιση με τη Μέση Ανατολή, το Μεταναστευτικό και τη ναυσιπλοΐα, ζητήματα που γνωρίζει καλά και επιθυμεί να εισφέρει. Εξού και θεωρείται πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 7 Ιανουαρίου για την τελετή έναρξης της κυπριακής προεδρίας και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Συρία, την Ιορδανία και ενδεχομένως τον Λίβανο.

Στον Τραμπ μέσω Νετανιάχου

Προφανώς όλα τα παραπάνω μπορούν και πρέπει να ιδωθούν σε συνάρτηση με το Κυπριακό, τα ενεργειακά και τις ευρύτερες συμμαχίες της Λευκωσίας. Μπορούμε να περιμένουμε, δηλαδή, συζητήσεις και εξελίξεις και για το θέμα του «καλωδίου» GSI. Ο κύπριος πρόεδρος σχολίασε (στον «Φιλελεύθερο») ότι κατά την τριμερή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ συζητήθηκε «η ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα» στο έργο και ότι «θα οδηγήσει σε μια επωφελή κατάσταση πραγμάτων για όλους». Στην ίδια συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, η ισραηλινή πλευρά εξέφρασε την επιθυμία να στηρίξει διπλωματικά την επίλυση του Κυπριακού, στη γραμμή της Λευκωσίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως διατυπώθηκε η πρόθεση να αναφέρει το ζήτημα ο Νετανιάχου στην επόμενη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.