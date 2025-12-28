Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται να υιοθετήσουν έναν σκύλο τις ημέρες των γιορτών, επειδή οι διακοπές φαίνονται ως η ιδανική ευκαιρία. Περισσότερος χρόνος στο σπίτι, περισσότερες ώρες μαζί, καλύτερη «πρώτη αρχή». Η πρόθεση είναι συνήθως καλή. Ομως, αν το δούμε ρεαλιστικά, οι γιορτές είναι συχνά μια περίοδος έντασης. Ετοιμασίες, αγορές, μετακινήσεις, κίνηση στους δρόμους, επισκέψεις, τραπέζια και συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα.

Για έναν σκύλο που μόλις έφτασε σε ένα νέο περιβάλλον, αυτό δεν είναι ιδανικό. Η αλλαγή από μόνη της μπορεί να είναι στρεσογόνα.

Οταν προστίθενται πολλοί θόρυβοι, άνθρωποι και απρόβλεπτες καταστάσεις, αυξάνεται το φορτίο που καλείται να διαχειριστεί. Αν, λοιπόν, επιλέξουμε να κάνουμε αυτή την κίνηση μέσα στις γιορτές, χρειάζεται να οργανώσουμε τις πρώτες ημέρες με προτεραιότητα την ηρεμία.

Πριν φτάσει ο σκύλος, ετοιμάζουμε έναν ήσυχο και ασφαλή χώρο ξεκούρασης, μακριά από τη φασαρία με νερό, κρεβατάκι, παιχνίδια μάσησης. Απομακρύνουμε ή ασφαλίζουμε αντικείμενα που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους (καλώδια, γυάλινα στολίδια κ.λπ.) και κρατάμε το περιβάλλον όσο γίνεται πιο σταθερό.

Δεν τον πιέζουμε για επαφή, όσο χαριτωμένος κι αν είναι. Του δίνουμε χρόνο και χώρο να μας πλησιάσει όταν νιώσει έτοιμος.

Τις πρώτες μέρες, οι βόλτες καλό είναι να γίνονται σε πιο ήρεμα σημεία, κυρίως για τις ανάγκες του, και αποφεύγουμε τις συγκεντρώσεις στο σπίτι. Αν υπάρξουν επισκέψεις, φροντίζουμε ο σκύλος να έχει πρόσβαση στο ήσυχο «καταφύγιό» του, με χαλαρωτική μουσική και μασητικά.

Με λίγη οργάνωση, οι γιορτές μπορούν να γίνουν μια ομαλή, ασφαλής αρχή. Η υιοθεσία δεν κρίνεται από την ημερομηνία, αλλά από την προετοιμασία.

Με ασφάλεια στο σπίτι, ήρεμες βόλτες και περιορισμό της έντασης τις πρώτες ημέρες, οι γιορτές μπορούν να μετατραπούν σε μια ομαλή αρχή. Και αυτό είναι το καλύτερο δώρο και για τον σκύλο και για εμάς.

Ο Αλέξανδρος Παράσχης είναι CBCC-KA CCPDT-KA SDC, υπεύθυνος της σχολής εκπαιδευτών Dog Friendly Academ