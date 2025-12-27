Τα Χριστούγεννα για πολλούς Ελληνες, που αποφάσισαν να επισκεφτούν τα χωριά τους ή προορισμούς στην περιφέρεια, έδωσαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία των μπλόκων. Τα οποία έχουν, και σε αυτή την περίπτωση, το νόημα που έχουν όλες οι απεργίες τις οποίες προκηρύσσει ο συνδικαλισμός του Δημοσίου ή τα σωματεία που ελέγχει το ΚΚΕ: ταλαιπωρία των υπολοίπων. Ταλαιπωρώ, άρα υπάρχω. Αν δεν ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, ο συνδικαλισμός έχει αποτύχει.

Μάλιστα, για να γίνει η ταλαιπωρία ακόμα πιο μεγάλη, ο συνδικαλιστικός βραχίονας του επιδοτούμενου κινήματος που ελέγχεται από το ΚΚΕ είπε ότι θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες. Δεν συνέβη ακριβώς. Οι αγρότες άνοιξαν μιάμιση λωρίδα, έναν διάδρομο χωρίς ασφάλεια, προκειμένου να κατηγορήσουν την Τροχαία, η οποία δεν θα μπορούσε να επιτρέψει μη ασφαλή διέλευση, ότι σαδιστικά επιτείνει την ταλαιπωρία των εκδρομέων. Τη θέση αυτή μάλιστα, ότι «η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών», επιλέγοντας να επενδύσει στον «κοινωνικό αυτοματισμό», τη διατυπώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να πολιτεύεται ως ουρά των διαφόρων κινημάτων – και μετά αναρωτιούνται γιατί δεν κινείται η βελόνα.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι «τα περισσότερα αιτήματα μπορούν να υλοποιηθούν». «Τα περισσότερα». Πολύ ωραία η δημιουργική ασάφεια. Αλλά υπάρχουν αιτήματα που είναι ανέφικτα. Ζητούν εμβολιασμούς στα κοπάδια για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αν και εμβόλια δεν υπάρχουν – και ο μόνος τρόπος είναι το αντίστοιχο της καραντίνας σε επιδημίες που πλήττουν τους ανθρώπους. Κι υπάρχουν άλλα αιτήματα που αντιβαίνουν στη δημοσιονομική αυστηρότητα η οποία τηρείται, κι υπάρχουν άλλα αιτήματα που απαιτούν να μην αλλάξει τίποτα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητούν δηλαδή να μην υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ζητούν να μην αλλάξει τίποτε. Ζητούν δηλαδή τη διαιώνιση ανεξέλεγκτης της διαφθοράς. Γι’ αυτά τι λέει το ΠΑΣΟΚ;

Το κόμμα που στηρίζει μεγάλο μέρος του αντιπολιτευτικού λόγου του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συμφωνεί άραγε να παραμείνει απείραχτο το άντρο της παρανομίας, που επιτρέπει τα πανωγραψίματα, τις φανταστικές εκτάσεις και τις επιδοτήσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – η απόλυτη φαντασίωση των περασμένων μηνών για την απόδοση δικαιοσύνης;

Οι καταληψίες των δρόμων ζητούν επίσης να καταργηθούν οι εισαγωγές, να μην ισχύει δηλαδή ό,τι ισχύει στο πλαίσιο της ενιαίας ελεύθερης αγοράς. Καταλαβαίνω το ΚΚΕ που προωθεί τέτοιες θέσεις, «έτσι κι αλλιώς η Γη θα γίνει κόκκινη» κι ο στόχος του είναι η κατάλυση της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αλλά το ΠΑΣΟΚ, από τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου, έχει εγκαταλείψει το σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Προσχώρησε εκ νέου στο αντιευρωπαϊκό μέτωπο;

Οι αγρότες ανακοινώνουν ότι επιδιώκουν να συνεχίσουν τη σύγκρουση. Επιδιώκουν, δηλαδή, ή να νικήσουν ή να ηττηθούν κατά κράτος. Νίκη γι’ αυτούς θα σημαίνει προνόμια εις βάρος όχι τόσο του κοινωνικού συνόλου αλλά, κυρίως, εις βάρος της δημοσιονομικής σταθερότητας, που θα μπορούσε να βάλει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει δείξει σαφώς τις προθέσεις της, πιθανότερη είναι το επόμενο διάστημα η ηθική απονομιμοποίηση των μπλόκων και των πρακτικών τους. Ηδη είναι χιλιάδες οι ερευνώμενοι για επιδοτούμενα ανύπαρκτα αγροτεμάχια. Θα αντέξει το Κίνημα να ταυτιστεί απολύτως με πρακτικές διεφθαρμένων συντεχνιών;