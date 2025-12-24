Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία… ο υποκλάδος Κ του ιού της γρίπης Α (Η3Ν2) κυριαρχεί φέτος παγκοσμίως, προκαλώντας διαδοχικά ένα ισχυρό κύμα γρίπης. Ομως είναι αυτή η νέα εκδοχή του ιού τόσο απειλητική ώστε να δικαιολογείται ο όρος «σούπερ γρίπη», που χρησιμοποιείται ευρέως; Τι ανησυχεί τους επιστήμονες ενόψει των γιορτών και πώς μπορούμε να προστατευτούμε;

«Οι όροι “υπεργρίπη” και “σούπερ γρίπη” δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και αποδεκτοί. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια γλωσσική υπερβολή που αντανακλά την πιθανή πίεση που θα ασκηθεί στα συστήματα υγείας λόγω του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων στην κοινότητα. Η πρόβλεψη αυτή εδραζόταν στην υψηλή μεταδοτικότητα του νέου υποκλάδου, όμως σε καμία περίπτωση τα δεδομένα δεν συνηγορούν πως πρόκειται για “σούπερ γρίπη”», σημειώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ» η δρ Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Secretary of UEMS Pneumology Section και πρόεδρος της Ενωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας.

Πρόωρη έξαρση

Τα όσα εξελίσσονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, άλλωστε, προλογίζουν εκείνα που έρχονται εντός των συνόρων. Ο πρώτος συναγερμός ήχησε εκεί στις αρχές Νοέμβρη, όταν άρχισε να καταγράφεται πρόωρη (περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σύγκριση με τα περασμένα έτη) έξαρση κρουσμάτων, βρίσκοντας απροετοίμαστους, δηλαδή ανεμβολίαστους, πολλούς πολίτες – με έμφαση στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα δεδομένα, τουλάχιστον 3.000 ασθενείς να χρειαστούν νοσηλεία εξαιτίας των επιπλοκών που ανέπτυξαν. Για την Ιστορία, δε, είχε προηγηθεί προειδοποίηση από την Ιαπωνία, όπου επίσης τον Νοέμβριο οι Αρχές κήρυξαν επιδημία γρίπης.

Υπό τα δεδομένα αυτά και καθώς αύξηση κρουσμάτων καταγράφεται και στη χώρα μας, με τον υποκλάδο Κ να επικρατεί στην κοινότητα, όπως δείχνουν τα διαθέσιμα δεδομένα, η Στ. Τσικρικά επιμένει ότι «αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από τον γενικό πληθυσμό είναι ότι η θωράκιση επιτυγχάνεται μέσω του αντιγριπικού εμβολιασμού». Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι η ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό αφορά κυρίως τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει διαθεσιμότητα εμβολίων.

Αναφορικά, δε, με το εάν είναι πλέον αργά για κάποιον να εμβολιαστεί, η απάντησή της είναι αρνητική. «Υπάρχει ακόμη χρόνος για όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Είναι όμως σημαντικό να το προγραμματίσουν άμεσα, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες έως ότου να αναπτύξει κανείς αντισώματα».

Είναι αξιοσημείωτο πως σε νεότερη έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) σημειώνει ότι παρά την ευρεία κυκλοφορία του υποκλάδου Κ, ο οποίος φέρει πολλές μεταλλάξεις, το εμβόλιο φαίνεται να διατηρεί υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις σε πραγματικά περιστατικά ανά την Ευρώπη, προκύπτει ότι η προστασία που παρέχει το αντιγριπικό εμβόλιο εναντίον του ιού Α (Η3Ν2) είναι 52% στις ηλικίες έως 17 ετών και 57% στις ηλικίες από 18 έως και 64 ετών.

Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις των ειδικών δείχνουν «ανάφλεξη» κρουσμάτων στις αρχές Ιανουαρίου, ως αποτέλεσμα των εορταστικών συναθροίσεων. Γι’ αυτό και η ίδια δίνει μερικές πρακτικές συμβουλές ώστε να μη λείψει κανείς από το εορταστικό τραπέζι. «Καλό θα είναι τα άτομα που εκδηλώνουν συμπτώματα συμβατά με οξεία αναπνευστική λοίμωξη να διατηρήσουν αποστάσεις, προς αποφυγήν μετάδοσης. Εξίσου σημαντική είναι η τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας, όπως είναι το τακτικό πλύσιμο των χεριών, η χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους χώρους και η αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος)».

Επιπρόσθετα ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής φροντίδας με την εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντιιικής αγωγής.