Ο χαλκός σκαρφάλωσε σε επίπεδα-ρεκόρ χθες, ξεπερνώντας το όριο των 12.000 δολαρίων ανά τόνο για πρώτη φορά, καθώς οι ανησυχίες για τους δασμούς των ΗΠΑ και για πιθανές ελλείψεις τροφοδότησαν κι άλλο το ράλι που διαρκεί από τον Οκτώβριο. Το μέταλλο, που χρησιμοποιείται κατά κόρον στη βιομηχανία και θεωρείται δείκτης για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας, ενισχύθηκε κατά 1%, στα 12.039 δολάρια ανά τόνο, στις συναλλαγές στο Λονδίνο. Ο χρυσός και το ασήμι σημείωσαν επίσης νέα ρεκόρ χθες Τρίτη, στα 4.453 και 69,78 δολάρια η ουγγιά αντίστοιχα, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο. Οι τιμές-ρεκόρ του χαλκού ενισχύθηκαν από τις προοπτικές περαιτέρω στήριξης της οικονομίας στην Κίνα, ανέφεραν αναλυτές. Το ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ οδήγησε επίσης υψηλότερα τις τιμές τόσο των πολύτιμων όσο και των βασικών μετάλλων, πρόσθεσαν. Από τον Οκτώβριο ο χαλκός καταγράφει ρεκόρ, όταν μειώθηκε η παραγωγή σε μεγάλα ορυχεία και πυροδοτήθηκαν φόβοι για ελλείψεις στην προσφορά. Το πρόσφατο ράλι έχει επίσης τροφοδοτηθεί από τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς εισαγωγής στον χαλκό το επόμενο έτος.

Από την Κίνα το 80% των παιχνιδιών

Από την Κίνα έρχεται το 80% των παιχνιδιών που αγοράζουν οι Ευρωπαίοι, με τον συνολικό τζίρο των εισαγωγών από τρίτες χώρες να φτάνει τα 7,1 δισ. ευρώ. Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής παιχνιδιών στην ΕΕ με 80% (αξίας 5,6 δισ. ευρώ) το 2024, πολύ μπροστά από το Βιετνάμ με 6% (418 εκατ. ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3%, 188 εκατ. ευρώ). Η Γερμανία και η Ολλανδία ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς παιχνιδιών στην ΕΕ από τρίτες χώρες, με 17% η καθεμία, ενώ η Γαλλία αντιπροσώπευε το 14% των συνολικών εισαγωγών σε αξία.

ΕΣΠΑ: αναβάθμιση παλαιού δημαρχείου

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάσσεται η δεύτερη φάση της ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των κτιρίων του Πνευματικού Κέντρου και του παλαιού Δημαρχείου Δήμου Ιωαννιτών, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.500.120 ευρώ, αποτελείται από ένα σύνολο παρεμβάσεων που εξασφαλίζουν ότι τα κτίρια θα λειτουργήσουν με σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές υποδομές. Ενδεικτικά, μετά την ολοκλήρωση του έργου, εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ σε όλους τους χώρους των κτιρίων.

Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Τη διαπιστωτική πράξη για την έναρξη λειτουργίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς υπέγραψε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η ενεργοποίηση της νέας Αρχής εισάγει ένα ενιαίο, ανεξάρτητο πλαίσιο εποπτείας, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην αγορά. Μεταξύ των βασικών καινοτομιών περιλαμβάνεται η συγκέντρωση ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων σε έναν φορέα, γεγονός που περιορίζει τις επικαλύψεις και ενισχύει τη θεσμική αποτελεσματικότητα.

Επιταγές για αγορά βιβλίων

Στο τέλος του έτους ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ, το οποίο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το voucher τους καλούνται να το πράξουν έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να μη χάσουν το δικαίωμά τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Στο δίκτυο συμμετέχουν 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι σε όλη τη χώρα.

Αύξηση μισθών στην Τουρκία

Η Τουρκία αύξησε τον κατώτατο μισθό κατά 27% για το επόμενο έτος, ακολουθώντας τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, σε μια ένδειξη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν προσηλωμένοι στον έλεγχο των αυξήσεων των τιμών. Ο επίσημος καθαρός κατώτατος μισθός ανά μήνα θα οριστεί στις 28.075 λίρες Τουρκίας (655 δολάρια), δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Βεντάτ Ισιχάν στην Αγκυρα χθες. Η Wall Street αναμένει ότι ο πληθωρισμός στη χώρα θα μειωθεί σε περίπου 25% μέχρι το τέλος του 2026, σε σύγκριση με 31,1% που ήταν τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση.

Επιστροφή πινακίδων

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πληρωμή για τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ ξεκίνησε και η επιστροφή για τις πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου οι οδηγοί να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου. Κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος).

Μεταβίβαση ακινήτων

Τον έλεγχο χαρτοφυλακίου ακινήτων μεταβίβασε η Πειραιώς στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Vesta Asset Partners AE, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 80% η Premier Capital Investments Greece, θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Premier Capital Investments με έδρα στο Λουξεμβούργο, και με ποσοστό 20% η Τράπεζα Πειραιώς. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων με τίτλο Vesta αποτελείται κυρίως από ανακτηθέντα οικιστικά και επαγγελματικά ακίνητα που συνδέονται με δάνεια της τράπεζας. Το τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 32 εκατ. ευρώ, ενώ η περίοδος διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται περίπου στα 4 έτη.