Μία ακόμα επίδειξη της ικανότητάς του να πραγματοποιεί χτυπήματα ακόμα και στην πρωτεύουσα της Ρωσίας μοιάζει να έκανε το Κίεβο χθες, λίγο αφότου ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι ο τελευταίος γύρος (χωριστών) διαπραγματεύσεων των Αμερικανών με τους ρώσους και τους ουκρανούς απεσταλμένους: ένας ρώσος υποστράτηγος, ο Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης στο γενικό επιτελείο στρατού, σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του. Πρόκειται για την πολλοστή στοχευμένη δολοφονία σε ρωσικό έδαφος που αποδίδεται στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες – μια αδιαμφισβήτητη ταπείνωση για τον Βλαντίμιρ Πούτιν που θα προκαλέσει όμως εξίσου αδιαμφισβήτητα μια στρατιωτική αντίδραση του Κρεμλίνου ακόμη πιο σκληρή από την κλιμάκωση των βομβαρδισμών στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο 56χρονος Σαρβάροφ οδηγούσε στην οδό Γιασενάβα της Μόσχας όταν εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός που τον σκότωσε, στις 6.55 το πρωί. Επρόκειτο, σύμφωνα με πληροφορίες, για έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό με 300 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης TNT, που είχε τοποθετηθεί με μαγνήτη κάτω από το Kia Sorento του υποστράτηγου, κοντά στη θέση του οδηγού. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tass, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο οδηγός πάτησε φρένο.

O Σαρβάροφ, ο οποίος επέβλεπε την εκπαίδευση και την ετοιμότητα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο στην Ουκρανία, είχε μεγάλη εμπειρία στους μετασοβιετικούς πολέμους του Κρεμλίνου. Συμμετείχε και στους δύο πολέμους της Τσετσενίας και αργότερα διαδραμάτισε ρόλο στην οργάνωση της ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία την περίοδο 2015-2016. Αρχικά, η ρωσική επιτροπή έρευνας δήλωσε πως ξεκίνησε έρευνα για «ανθρωποκτονία», σημειώνοντας πως εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τις «ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες». «Είμαστε σε πένθος, είναι μια απώλεια. Δεν θα ήθελα να κάνω παραλληλισμούς αυτή τη στιγμή. Φυσικά, μια ορισμένη σύμπτωση μεταξύ αυτού του τραγικού και αρνητικού γεγονότος και όσων συμβαίνουν σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο υποδηλώνει κάτι», δήλωσε αργότερα ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

Ο οικονομικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, αναμενόταν χθες στη Μόσχα προκειμένου να ενημερώσει τον ρώσο πρόεδρο για τις συνομιλίες που είχε το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο ίδιος έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες – έτσι χαρακτήρισε και ο Γουίτκοφ, καθώς και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ, τις ξεχωριστές συνομιλίες που είχαν οι Αμερικανοί με την ουκρανική πλευρά και ομάδα ευρωπαίων απεσταλμένων. Για «αργή πρόοδο» μίλησε και ο Ριάμπκοφ. «Συνοδεύεται από εξαιρετικά δυσοίωνες και κακόβουλες απόπειρες μιας ομάδας χωρών με επιρροή που έχουν ως στόχο να τορπιλίσουν αυτές τις προσπάθειες και να εκτροχιάσουν τη διπλωματική διαδικασία», πρόσθεσε ωστόσο ο ίδιος δηκτικά, «δείχνοντας» τον αγαπημένο εχθρό του Κρεμλίνου, την Ευρώπη.

Ρώσοι αξιωματούχοι αξίωναν χθες άμεσα αντίποινα για τη δολοφονία του υποστράτηγου Σαρβάροφ, την τελευταία μιας μακράς σειράς που ξεκίνησε με τον θάνατο της δημοσιογράφου Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του διαβόητου εθνικιστή ιδεολόγου Αλεξάντερ Ντούγκιν, από έκρηξη του αυτοκινήτου που οδηγούσε, τον Αύγουστο του 2022, και συνεχίστηκε με τον θάνατο του ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ Βλάντεν Τατάρσκι σε ένα καφέ της Αγίας Πετρούπολης, από βόμβα κρυμμένη σε αγαλματίδιο που του προσφέρθηκε, τον Απρίλιο του 2023. Πιο πρόσφατα, τον περασμένο Απρίλιο, ο Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, δεύτερος τη τάξει στη Διεύθυνση Βασικών Επιχειρήσεων του ρωσικού γενικού επιτελείου, σκοτώθηκε από την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο προάστιο Μπαλάσιχα της Μόσχας. Το Κίεβο κατά κανόνα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις. Το έκανε, κατ’ εξαίρεση, τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής της μονάδας χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών όπλων του ρωσικού στρατού, από την πυροδότηση 300 γραμμαρίων εκρηκτικής ύλης κρυμμένης σε ηλεκτρικό πατίνι.

Για ένα «σοβαρό ατόπημα» είχε κάνει τότε λόγο ο Πούτιν, τονίζοντας πως οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες έπρεπε να αποτρέψουν την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον. Σύμφωνα με την ιταλική «La Repubblica», ωστόσο, πιστεύεται πως από το 2014 και εξής ουκρανοί κατάσκοποι έφτιαξαν ένα δίκτυο επαφών μεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων που διάκεινται εχθρικά απέναντι στη Μόσχα καθώς και των αντιπάλων του Πούτιν. Πιστεύεται επίσης ότι, πέρα από τους πράκτορες στο πεδίο, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες συλλέγουν πληροφορίες και μέσω κυβερνοδιείσδυσης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάμερες παρακολούθησης.