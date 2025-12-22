Η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το όριο ηλικίας των εφέδρων του στρατού της από τα 60 στα 65 έτη, αρχής γενομένης από το νέο έτος, προκειμένου να ενισχύσει τη στρατιωτική της ετοιμότητα απέναντι στην απειλή που εκτιμάται ότι θέτει η γειτονική Ρωσία.

Ο υπουργός Άμυνας Άντι Χακάνεν δήλωσε πως η μεταρρύθμιση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου μετά την επικύρωσή της από τον πρόεδρο, αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των νεοσυλλέκτων σε 125.000 μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

«Ο αριθμός των Φινλανδών εφέδρων θα είναι περίπου ένα εκατομμύριο το 2031», διευκρίνισε ο Χακάνεν σε ανακοίνωσή του. Σήμερα, η δύναμη των εφέδρων ανέρχεται σε περίπου 900.000 πολίτες, ενώ η χώρα διαθέτει δύναμη σε καιρό πολέμου περίπου 280.000 στρατιωτών.

«Αυτό το μέτρο, καθώς και άλλα μέτρα που λαμβάνουμε για να ενισχύσουμε την άμυνά μας, δείχνουν ότι η Φινλανδία αναλαμβάνει την ασφάλειά της, σήμερα και στο μέλλον», πρόσθεσε ο υπουργός.

Υποχρεωτική θητεία και νέοι κανόνες

Η στρατιωτική θητεία στη Φινλανδία είναι υποχρεωτική για όλους τους άνδρες που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι γυναίκες υπηρετούν σε εθελοντική βάση. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να υπηρετούν για έξι, εννέα ή δώδεκα μήνες, ανάλογα με την εκπαίδευση που λαμβάνουν.

Το νέο όριο ηλικίας θα ισχύσει για όσους υπόκεινται στην υποχρέωση στρατιωτικής θητείας μόλις τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η περίοδος κατά την οποία μπορούν να καλούνται οι στρατεύσιμοι θα παραταθεί κατά 15 χρόνια για τους απλούς στρατιώτες και κατά πέντε χρόνια για υπαξιωματικούς και αξιωματικούς.

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ και οι σχέσεις με τη Ρωσία

Η Φινλανδία, που μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, έθεσε τέλος στη μακρά στρατιωτική της ουδετερότητα όταν εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, έναν και πλέον χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τον Δεκέμβριο του 2023, το Ελσίνκι προχώρησε στο κλείσιμο των ανατολικών του συνόρων με τη Ρωσία, εκφράζοντας την υποψία ότι η Μόσχα επιχειρούσε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα μέσω της ενορχήστρωσης μεταναστευτικών ροών.