Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε τη Δευτέρα (22/12) στη Μόσχα, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από το όχημά του, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος κάτω από το αυτοκίνητό του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την επίθεση.

Ο Σαρβάροφ ήταν επικεφαλής του τμήματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και θεωρούνταν έμπειρο στέλεχος με πολυετή υπηρεσία.

Μία από τις θεωρίες που διερευνώνται είναι η πιθανή εμπλοκή των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς ωστόσο να έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής αποδείξεις που να τεκμηριώνουν αυτή την εκδοχή.

High-ranking Russian general Fanil Sarvarov has been assassinated in a car blast in Moscow. pic.twitter.com/Ytzk7L989e — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) December 22, 2025