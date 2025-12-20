Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη διοργάνωση συνάντησης ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι, όπου οι τελευταίοι βρίσκονται ήδη για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με το σχέδιο για την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, η Ουάσιγκτον «πρότεινε μια μορφή, εξ όσων γνωρίζω, Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία». Πρόσθεσε ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να συμμετάσχουν, επισημαίνοντας πως «θα είχε νόημα να υπάρξει μια τέτοια κοινή συνάντηση (…) αφού ενημερωθούμε για τα πιθανά αποτελέσματα των συναντήσεων που έχουν ήδη λάβει χώρα».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία του Ρώσου προέδρου να αποφασίζει για τις εκλογικές διαδικασίες στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις του ήρθαν ως απάντηση στην πρόσφατη τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος άφησε να εννοηθεί πως η Ρωσία θα μπορούσε να αναστείλει τα πλήγματά της την ημέρα διεξαγωγής εκλογών.

«Δεν εξαρτάται από τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν να αποφασίσει πότε και υπό ποια μορφή θα λάβουν χώρα οι εκλογές στην Ουκρανία», τόνισε ο Ζελένσκι, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στα εδάφη που τελούν υπό ρωσική κατοχή.