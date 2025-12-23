Η κυβερνητική στρατηγική απέναντι στα μπλόκα συνοψίστηκε από τον Πρωθυπουργό με τη φράση «είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο». Ακολουθώντας αυτό το μότο σκοπεύει η κυβέρνηση να διαχειριστεί την κρίση που έχουν προκαλέσει οι αγροτικές κινητοποιήσεις – αναδεικνύοντας, δηλαδή, τόσο τη δική της διάθεση για επίλυση των προβλημάτων «στο μέτρο του δυνατού», όσο και την «ταλαιπωρία» την οποία υφίστανται άλλες κοινωνικές ομάδες.

Στο χθεσινό μπρίφινγκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε για πολλοστή φορά ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται από κυβερνητικά χείλη προς υπεράσπιση της ευαισθησίας που δείχνει η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες: πως έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα από τα αιτήματά τους. «Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση, προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά» ανέφερε χαρακτηριστικά – επαναλαμβάνοντας τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης.

Παράλληλα, βέβαια, στηλίτευσε και το άνοιγμα των διοδίων ως αντικοινωνική πράξη, σημειώνοντας «δεν είναι κανενός πολίτη αρμοδιότητα να ανοίγει και να κλείνει διόδια. Η χώρα πλήρωσε ακριβά τους τζάμπα μάγκες των κινημάτων “δεν πληρώνω”. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το ίδιο έργο”. Σημείωσε δε ότι η ΕΛ.ΑΣ. προχωράει στις ταυτοποιήσεις, ενώ αρνήθηκε πως οι κλούβες της αστυνομίας κλείνουν τους δρόμους, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται εκεί προκειμένου «να μην κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις και τα προβλήματα».