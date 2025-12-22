Ξεκινώ από μια επιβεβαιωμένη είδηση που προκάλεσε το ενδιαφέρον όλων και πολλών ειδών αντιδράσεις. Δημοσίευμα του dnews.gr έκανε γνωστό λοιπόν πως η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος κλιμακίου της ΑΑΔΕ με επίκεντρο τα οικονομικά του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, ημέρα που στη Λάρισα άρχιζε η δίκη για τα χαμένα βίντεο. Οι τρεις ελεγκτές της ΑΑΔΕ ζήτησαν όλα τα στοιχεία για τα οικονομικά του Συλλόγου, τα οποία όμως μαθαίνω πως συμφωνήθηκε τελικά να λάβουν στις 9 Ιανουαρίου, καθώς τα αρμόδια μέλη του ΔΣ του Συλλόγου βρίσκονταν τη στιγμή του ελέγχου στη δίκη. Αναφορικά με το τι ψάχνουν τώρα οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, ένα σενάριο είναι πως ερευνούν πιθανή κακοδιαχείριση των οικονομικών (βάσει σχετικών αναρτήσεων του Νίκου Πλακιά).

Να πω επίσης πως τα ερωτήματα του Πλακιά ανέδειξε πρώτος ο Γιώργος Παπαχρήστος στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» και στη στήλη του «Στίγμα». Επισήμως πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν χθες στα «ΝΕΑ», δεν υπάρχει ούτε επιβεβαίωση αλλά ούτε και σχολιασμός «επί συγκεκριμένων υποθέσεων ελέγχου φορολογουμένων». Οπως δε υπογράμμισαν οι πηγές μου, «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο». Στο άκουσμα της εφόδου, ακαριαία ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία, σε ανάρτησή της, έκανε λόγο για «νέο δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης» προς τρομοκράτηση και φίμωσή τους. «Ολα είναι καθαρά και διάφανα», προεξόφλησε η ίδια καλώντας τους αρμόδιους να της απαντήσουν, μεταξύ άλλων, για τα κριτήρια βάσει των οποίων προτεραιοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος του Συλλόγου των Τεμπών.

Κίνημα Καρυστιανού και επιτροπή «σοφών»

Η ίδια τώρα μέσα από μια συνέντευξη στην «ΕφΣυν» επιβεβαίωσε πως, πράγματι, επί του παρόντος βρίσκεται στα σκαριά συλλογική πολιτική πρωτοβουλία, η οποία διαθέτει και επιτροπή «σοφών». Οπως εξήγησε η Μαρία Καρυστιανού, είχαν προηγηθεί μαζικές προτροπές πολιτών που της ζητούσαν να οργανωθεί κάτι συλλογικό. «Ολοι μου λένε: “Μη σταματήσετε, προχωρήστε, είμαστε μαζί σας και, αν μπορείτε, να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα”», σημείωσε τονίζοντας πως, κατά τη γνώμη της, η ανταπόκριση του κόσμου αποτυπώνει τη βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Οσο για τη μορφή που θα έχει η εν λόγω πρωτοβουλία, η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν έχει αποφασιστεί, ωστόσο προδιέγραψε πως δεν θα θυμίζει σε τίποτα παραδοσιακές κομματικές δομές. «Αυτό που θα δημιουργηθεί θα είναι εντελώς διαφορετικό», σημείωσε η Μ. Καρυστιανού. Ειδοποιός διαφορά του συλλογικού «αγώνα» θα είναι, όπως η ίδια επεσήμανε, οι αξίες που τον συνοδεύουν – ανιδιοτέλεια, καθαρότητα, ειλικρίνεια –, ενώ, όπως αποκάλυψε, αυτόν τον καιρό «το κίνημα οργανώνεται» μέσω μιας επιτροπής «σοφών», οι οποίοι έχουν εξειδικευμένη ενασχόληση σε κρίσιμους τομείς, όπως οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα, παιδεία, υγεία, και εργάζονται για τη σωτηρία της χώρας.

Οι προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ

Δέκα μόνο μέρες χωρίζουν τη Λευκωσία από την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, οπότε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσίασε χθες – όπως σας είχα γράψει σχετικά την περασμένη εβδομάδα – το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας. Από το Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων ο κύπριος πρόεδρος αποκάλυψε πως η επικείμενη προεδρία κατά την οποία η Κύπρος θα γίνει η φωνή των 27 κρατών – μελών για έξι μήνες θα στηριχθεί σε πέντε αλληλένδετους πυλώνες: την αυτονομία μέσα από την ασφάλεια, την άμυνα, την ετοιμότητα, την αυτονομία μέσα από την ανταγωνιστικότητα, μια αυτόνομη Ενωση ανοιχτή προς τον κόσμο, μια αυτόνομη Ενωση αξιών για όλους και έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που θα στηρίξει μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ενωση. Και αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των προτεραιοτήτων αποκαλύφθηκε και το επίσημο λογότυπο που είναι εμπνευσμένο από την τέχνη του λευκαρίτικου κεντήματος και αποτελείται από 27 ψηφίδες, μία για κάθε κράτος – μέλος.

Κριτική από τον τουρκικό Τύπο

Την ίδια ώρα, στην Αγκυρα ο τουρκικός Τύπος ασκούσε έντονη κριτική για την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, σε άρθρο γνώμης με τίτλο «Η Νότια Κύπρος ο νέος “αυτοκράτορας” της Ευρώπης για έξι μήνες», η «Daily Sabah» «διαβάζει» την πρόθεση της Λευκωσίας να προσκαλέσει τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια της προεδρίας ως «κίνηση διπλωματικά προβληματική και συμβολικά αντιφατική».