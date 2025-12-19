Με 159 «ναι» και 130 «όχι» ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, η ρύθμιση για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η αντιπολίτευση σύσσωμη καταψήφισε την διάταξη.

Αξίζιε να σημειωθεί ότι μετά από την ψήφιση της ρύθμισης αποδεσμεύονται από την ΕΕ τρία δισεκατομμύρια ευρώ για τους αγρότες.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια μίλησαν τρεις πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων καθώς και 46 βουλευτές. Σήμερα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις δευτερολογίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.