Η αλλαγή σκυτάλης στη «νευραλγική» πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον από τον Ιανουάριο, όταν και θα αναλάβει καθήκοντα ο νυν πρεσβευτής μας στο Παρίσι, Αντώνης Αλεξανδρίδης, διαδεχόμενος την πρεσβευτή Αικατερίνη Νασίκα, συμπίπτει με μια διπλωματική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει και αφορά την αναβαθμισμένη σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ στη βάση πολλών, νέων συμφωνιών που αφορούν κυρίως την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο νέος πρεσβευτής θα κληθεί να διαχειριστεί και να αναπτύξει έτι περαιτέρω το πολύτιμο δίκτυο σχέσεων που του παραδίδει ως παρακαταθήκη η Αικατερίνη Νασίκα, το οποίο σφυρηλατήθηκε στη βάση σταθερής και εποικοδομητικής – διακομματικής – προσέγγισης επί αμερικανικού εδάφους, με την ίδια να οδεύει πλέον προς την Αθήνα όπου θα αναλάβει χρέη διπλωματικής συμβούλου στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

Εν μέσω νέων συμφωνιών στο κομβικό πεδίο της ενέργειας με την κυβέρνηση Τραμπ και την ώρα που τα κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο καλούνται να διευθετήσουν τις εναπομείνασες οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών στο όνομα της ευημερίας και της ειρήνης, είναι βέβαιο πως τα δίκτυα φίλων που οικοδόμησε η Αικατερίνη Νασίκα ως πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον (από το 2023) θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμα στον σχεδιασμό του έλληνα πρωθυπουργού. Μέσα σε αυτό το ρευστό και απρόβλεπτο γεωπολιτικό σκηνικό η εμπειρία διπλωματικών στελεχών με το αποτύπωμα που άφησε στις ΗΠΑ η μέχρι πρότινος ελληνίδα πρεσβευτής, θα αξιοποιηθούν από την ελληνική πλευρά που ήδη έχει ανοίξει τον διεθνή βηματισμό της σε κρίσιμα όργανα αποφάσεων όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Eurogroup και την ώρα που συνεχίζει να λαμβάνει ενεργό μέρος σε σειρά πρωτοβουλιών με περιφερειακή εμβέλεια.

Στο Παρίσι ο Νικολαΐδης

Η θέση που αφήνει κενή στο Παρίσι ο Αντώνης Αλεξανδρίδης οδεύοντας προς τις ΗΠΑ θα καλυφθεί από τον πρεσβευτή Μίλτονα Νικολαΐδη, ενώ ήδη ακούγεται έντονα και ένα όνομα που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα με ρόλο κεντρικό, και το οποίο πρόκειται μελλοντικά να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη, εκεί όπου τώρα βρίσκεται η άλλοτε διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή. Εν όψει της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, είχε κριθεί σκόπιμο να μη μετακινηθεί ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, Ιωάννης Βράιλας, καθώς έπειτα από διαβουλεύσεις προκρίθηκε πως θα είναι πολυτιμότερη η παρουσία του επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Ο 52χρονος πρεσβευτής Στυλιανός Χουρμουζιάδης – για τον οποίο «ΤΑ ΝΕΑ» είχαν ενημερώσει από τις 21 Νοεμβρίου πως θα είναι ο επικεφαλής του νεοσυσταθέντος γραφείου της ελληνικής προεδρίας στην Αθήνα – έχει ήδη αναλάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα του καθήκοντα. Σήμερα, δε, είναι η πρώτη μέρα της Λαμπρινής Κομίνη, η οποία αναλαμβάνει επικεφαλής της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα παίρνοντας τη σκυτάλη από την Κωνσταντίνα Καμίτση που μετακομίζει στην πρεσβεία της Ελλάδας στη Λισαβόνα. Η Λαμπρινή Κομίνη προερχόμενη από την Κεντρική Υπηρεσία του ελληνικού ΥΠΕΞ και έχοντας θητεύσει με επιτυχία σε νευραλγικά πόστα, όπως αυτό της γενικής προξένου στο Κάιρο, θα κληθεί να φέρει εις πέρας, σε συνεργασία με την ελληνική προεδρία και τον έλληνα ΥΠΕΞ, την επιτάχυνση της διαδικασίας διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων που θα συμπέσει με το εξάμηνο της Ελλάδας στο τιμόνι της ΕΕ.