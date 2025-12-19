Η επίθεση του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, σε δημοσιογράφο στο Στρασβούργο έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο συζήτησης εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκτός, που φτάνει ακόμα και μέχρι την αυλή της λεωφόρου Αμαλίας – αντικατοπτρίζοντας και την κατάσταση που επικρατεί αυτές τις ημέρες στην ευρύτερη Αριστερά. Η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει τον ευρωβουλευτή όχι μόνο από την ευρωομάδα, αλλά και από το κόμμα, δεν ήταν για όλους το ίδιο αυτονόητη, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παύλος Πολάκης εμφανίστηκε τουλάχιστον επιφυλακτικός στην πιθανότητα διαγραφής, στάση ωστόσο που δεν υιοθετήθηκε ούτε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τον επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη. Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, ο Παππάς έχει κληθεί από τη LEFT σε απολογία στις 13 Ιανουαρίου, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση σχετικά με την αποπομπή του.

Δεν είναι λίγα τα στελέχη του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, που είτε βρίσκονται σήμερα στο κόμμα είτε στη Νέα Αριστερά είτε έχουν αποστασιοποιηθεί από τα τεκταινόμενα και θυμίζουν ότι παραλίγο ο Παππάς να είναι η επίσημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διεκδίκηση του Δήμου Αθηναίων: η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα από εκείνη την εποχή («η επιθυμία του διεθνούς καλαθοσφαιριστή Νίκου Παππά να ηγηθεί της προσπάθειας μπορεί να φέρει το τρίποντο της αλλαγής. Και μάλιστα με μπάζερ μπίτερ»), διαμοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από παλιούς συντρόφους, με σχόλια που άκουγαν τότε, όταν έφερναν ενστάσεις στις επιλογές που γίνονταν – ο Παππάς έχασε το χρίσμα του κόμματος όταν ο Τσίπρας παραιτήθηκε, το οποίο τελικά κέρδισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Πιο ξεκάθαρος στην κριτική του για τη στάση που κράτησε ο Τσίπρας, για το ύφος και τον τρόπο της διεύρυνσης, αλλά και απαντώντας στα περί «αριστερόμετρου» που είπε ο πρώην πρωθυπουργός στην Πάτρα ήταν ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Aυτή η “μεμονωμένη” ψηφίδα αποτελεί ένα κομμάτι της συνολικότερης εικόνας του προβλήματος της απαξίωσης της Αριστεράς, που σήμερα δεν πείθει και δεν εμπνέει, παρά τα φτιασιδώματα, τα damage controls και τις επιστροφές», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς. «Δεν ξέρω τι θα πει “αριστερόμετρο”, τόσα χρόνια δεν το έχω καταλάβει, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες αρκετών να μας νουθετήσουν (…) Τα “λαθάκια” αυτά στην επιλογή των προσώπων δυστυχώς δεν είναι στιγμιαία. Είναι διαρκή, και τα πληρώνει η Αριστερά ως σήμερα», επεσήμανε, βάζοντας τον Παππά σε ένα πλαίσιο ευρύτερων επιλογών που εμφανώς αποδίδει κατά κύριο λόγο στην ηγεσία Τσίπρα. Η αναταραχή, το αβέβαιο μέλλον, η διαχείριση της επόμενης ημέρας από τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και οι συνεδριακές διαδικασίες της Νέας Αριστεράς δεν αφήνουν το τοπίο να «καθαρίσει» – και κάθε κομμάτι της επικαιρότητας απλώς περιπλέκει την κατάσταση.

Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να παρουσιάσουν το προφίλ ενός κόμματος που αποτελεί τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι’ αυτό και από την Προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ζήτησε «ίδια κριτήρια» στην άμυνα, «είτε αφορά τον κίνδυνο της Ρωσίας είτε τον κίνδυνο της Τουρκίας», ενώ παρενέβη και για το αγροτικό ζήτημα, που κυριαρχεί και σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό επίπεδο: «Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων. Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον», τόνισε.