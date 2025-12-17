«Επιμένει μονότονα στην τήρηση του “κανόνα της σιωπής” ο Γιώργος Μυλωνάκης. Βρίσκεται σε ειδική αποστολή για να προστατεύσει τον επίσης “ανήξερο” για όλα, Κυριάκο Μητσοτάκη (αυτόν που δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, παρότι έτρωγαν και φωτογραφίζονταν στο ίδιο τραπέζι). Αυτόν που δεν γνώριζε τίποτα για όλα τα σκάνδαλα επί της δικής του, “επιτελικής”, διακυβέρνησης. Φαίνεται ότι ο ιός της άγνοιας ενδημεί στο Μέγαρο Μαξίμου» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «ο κ. Μυλωνάκης, ενώ είχε ως ρητή αρμοδιότητα “την παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση”, συνεχίζει να υποστηρίζει προκλητικά ότι δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει ποια είναι η κυβερνητική πηγή που ενημέρωνε βουλευτές της ΝΔ για καταγεγραμμένες από τον κοριό συνομιλίες, που τους εμπλέκουν με το “γαλάζιο” σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Του φαίνεται επίσης λογικό, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, να “αδειάζει” τον πρώην υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη και την ίδια ώρα να βρίσκονται και οι δύο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ δεν εκπλήσσεται από το γεγονός ότι, όπως ανέδειξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο νυν πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άκης Σκέρτσος και ο Λευτέρης Αυγενάκης βρέθηκαν στο σπίτι του Μανώλη Ξυλούρη (29/5/24), αδερφού του Γιώργου Ξυλούρη. Στη φωτογραφία που παρέθεσε ο Αλ. Μεϊκόπουλος απεικονίζεται περιχαρής ο κ. Πιερρακάκης αλλά ο κ. Μυλωνάκης δεν μπόρεσε να εξηγήσει υπό ποιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τις ίδιες πηγές, «ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρώτησε επανειλημμένα αν κυβερνητικά στελέχη έχουν σχέση με την οικογένεια Ξυλούρη, με τον κ. Μυλωνάκη να απαντάει αρνητικά και να παρουσιάζει ανερυθρίαστα τον εαυτό του ως… θύμα “ιδιότυπου bullying”».