Η CrediaBank ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τους μετόχους της Παντελάκης ΑΕΠΕΥ για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Η υπό συζήτηση συμφωνία θα παρέχει στην τράπεζα και το δικαίωμα προαιρετικής αγοράς και πώλησης (call and put option) για την απόκτηση του υπόλοιπου 30% της χρηματιστηριακής, τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 70%. Στη συναλλαγή δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή της Παντελάκης στην εταιρεία διαχείρισης πλούτου AssetWise ΑΕ.

Οπως αναφέρει η σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση της CrediaBank, η συναλλαγή «υποστηρίζει τη στρατηγική της τράπεζας για επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες και να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων αυτών, με σημαντικές προοπτικές ανόδου». Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2026, ενώ την εξαγορά θα χρηματοδοτήσει η CrediaBank με ίδιους πόρους, χωρίς ωστόσο να έχει σημαντική επίδραση στην κεφαλαιακή θέση της. Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών και δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι οι συζητήσεις θα καταλήξουν επιτυχώς.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης μίας σειράς προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς επίσης και της ολοκλήρωσης διενέργειας ελέγχου και αξιολόγησης (due diligence) της εταιρείας από την τράπεζα. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και παρέχει υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης και κεφαλαιαγοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στις αγορές ελληνικών μετοχών, ομολόγων και παραγώγων, ενώ παράλληλα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η εξαγορά της χρηματιστηριακής είχε προαναγγελθεί πριν από δέκα ημέρες από τη διευθύνουσα σύμβουλο της τράπεζας Ελένη Βρεττού, στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ. Παράγοντες της τραπεζικής αγοράς εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες εξαγορές χρηματιστηριακών εταιρειών από τράπεζες, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να οδηγηθούν σε κλείσιμο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της ένταξης του ΧΑ στο δίκτυο της Euronext, η οποία δίνει απευθείας πρόσβαση στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε ξένες χρηματιστηριακές.