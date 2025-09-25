Το πρώτο της κατάστημα υπό το νέο όνομα εγκαινίασε η CrediaBank (πρώην Attica Bank) χθες στο Κολωνάκι. Το κατάστημα, που βρίσκεται στο νούμερο 3 της οδού Σκουφά, υιοθετεί μια πελατοκεντρική προσέγγιση, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να αφήσουν τα παιδιά τους για παιχνίδι, ακόμα και να φτιάξουν τον καφέ τους. Η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού τόνισε ότι το νέο κατάστημα «είναι η αρχή της νέας μας ιστορίας, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι ευπρόσδεκτος, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι σημαντικός».

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η αλλαγή «βιτρίνας» σε όλα τα καταστήματα της CrediaBank, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει το συνολικό rebranding της τράπεζας, με την παρουσίαση των νέων προϊόντων, που θα εστιάζουν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στους αγρότες και στα νοικοκυριά. Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» τραπεζικά και κυβερνητικά στελέχη.

Στη φωτογραφία από τα εγκαίνια διακρίνονται από αριστερά ο πρόεδρος της CrediaBank, Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Partner Thrivest Holding.