Το κοινό που βρέθηκε στη δεύτερη παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα δεν είχε, παρά τα όσα ακούγονται ή γράφονται, πασοκική βούλα. Πρόκειται για πολίτες, ωστόσο, που είναι πολιτογραφημένοι στον προοδευτικό χώρο και κινούνται ενδιάμεσα στα δύο κόμματα – ψηφοφόροι κυρίως, ελάχιστοι θεσμικοί, που ωστόσο είναι γνωστοί στους τοπικούς παράγοντες της περιοχής, ένθεν και ένθεν, που μετρούσαν κεφάλια. Και παρότι δεν υπήρχαν στη σκηνή, πολλοί παλιοί φίλοι, εκ του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ ορμώμενοι, ήταν παρόντες στο θέατρο. Από τους θεσμικούς πασόκους, πέραν των δύο που παρουσίαζαν και μερικών δημοτικών συμβούλων, οι υπόλοιποι επέλεξαν να μην παραστούν. Κυρίως εκείνοι που έχουν παπανδρεϊκές αναφορές.

Δύο βουλευτές

Δεν ήταν ένας ο βουλευτής που έδωσε το παρών στην εκδήλωση, τελικά, ήταν δύο: ο πρώτος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δεν εμφανίστηκε καν να ψηφίσει στον προϋπολογισμό, ενώ ο δεύτερος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ψήφισε, έδωσε και το παρών στην ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου και μάλλον διακτινίστηκε μέχρι την Πάτρα. Κανείς εκ των δύο δεν βρέθηκε στον εξώστη, παρότι η αίθουσα διέθετε. Για κάποιους αυτό εκλήφθηκε ως ένδειξη πως κάτι πήγε λάθος στο «Παλλάς» – μπορεί να λεγόμενα του Τσίπρα για τις προοδευτικές δυνάμεις να μην άλλαξαν, όμως αυτή τη φορά δεν έδωσε σε όσους τον παρακολουθούσαν θέμα να συζητούν πέραν από την ομιλία του.

Κοινές συζητήσεις

Είπαμε, στην Κεντροαριστερά μιλάνε πια μεταξύ τους. Και αυτό φαίνεται και στις εκδηλώσεις: σήμερα, στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο Νικόλας Φαραντούρης του ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνει συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τον τρόπο που αυτός θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία. Για το θέμα θα μιλήσουν ο πρώην υπουργός Οικονομικών από το ΠΑΣΟΚ, Φίλιππος Σαχινίδης, ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Σπύρος Ρουκανάς και ο γενικός διευθυντής του ινστιτούτου ΕΝΑ, Παναγιώτης Κορκολής. Και έχει ενδιαφέρον που πλέον συνομιλούν με τέτοιον τρόπο, γιατί σε λίγο θα ψάχνουμε ποιος δεν συμμετέχει σ’ αυτά τα τραπέζια.

Πρώτη επιλαχούσα

Δεν θα μακροημέρευε η σχέση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήταν το μόνο βέβαιο – τον είχαν κληρονομήσει από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυε στο λαϊφστάιλ (όχι για την Ευρωβουλή, αλλά για τον δήμο της Αθήνας). Ο Παππάς είχε χάσει το αυτοδιοικητικό χρίσμα που του είχε δοθεί και, στις εσωκομματικές εκλογές, είχε στηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη και μετά παρέμεινε στο κόμμα, αλλά χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός δεσμός μαζί του. Πρώτη επιλαχούσα σε περίπτωση που ο Παππάς επιλέξει να παραιτηθεί από το αξίωμά του είναι μια άλλη αθλήτρια, η Σοφία Μπεκατώρου. Ομως αυτό το ενδεχόμενο μοιάζει τουλάχιστον μακρινό –για κάποιους όνειρο θερινής νυκτός.

Απορία

Ποιοι θυμήθηκαν πρώτοι το πρόσωπο που έβαλε τον Παππά στον ΣΥΡΙΖΑ;