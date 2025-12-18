Ενισχύουν τα μπλόκα οι αγρότες και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις εν αναμονή και της συνεδρίασης των εκπροσώπων τους από όλη τη χώρα σήμερα στον Λευκώνα Σερρών, στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Την έκρηξη των αγροτών πυροδότησε τόσο το γεγονός ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για παρεμβάσεις, στη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού, δεν απαντούν, σύμφωνα με τους ίδιους, σε βασικά αιτήματα για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, όσο και το «μπάχαλο» που επικράτησε προχθές με την καταβολή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης που είχε ανακοινωθεί ότι θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους.

Αντί για αυτό οι αγρότες όχι μόνο δεν είδαν νέα χρήματα στους λογαριασμούς τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις χρήματα αφαιρέθηκαν, καθώς ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς, αν και δεν καταβλήθηκε η αποζημίωση που είχε προγραμματιστεί. Η εξέλιξη αυτή έφερε για μια ακόμη φορά αγρότες και κυβέρνηση απέναντι, με τους πρώτους να μιλούν για «κοροϊδία», αφού την ώρα που από το βήμα της Βουλής η κυβέρνηση διαβεβαίωνε για τις πληρωμές και καλούσε σε διάλογο, στην πράξη οι αγρότες έβλεπαν να τους παίρνουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους.

Χθες οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας στον Ε-65 δήλωναν ότι δεν συντρέχει λόγος διαλόγου με την κυβέρνηση, οι παραγωγοί του Νομού Σερρών προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης, ενώ και σε άλλα μπλόκα ανά την Ελλάδα οι αγρότες δήλωναν ότι δεν υποχωρούν, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ενδεικτικά, χθες, στο μπλόκο των Μαλγάρων οι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν για τέσσερις ώρες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στην Εθνική Οδό, ενώ κλειστό από τις αρχές Δεκεμβρίου είναι και το ρεύμα προς Αθήνα. Παράλληλα, ελήφθη απόφαση ώστε από σήμερα το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να κλείσει μέχρι νεωτέρας. Παρόμοιο είναι το κλίμα και στο μπλόκο της Νίκαιας, με τους αγρότες να θεωρούν πως δεν υπάρχει λόγος συνάντησης με τον Πρωθυπουργό. Από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συναντήθηκε με τον Κώστα Τασούλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους διαμαρτυρόμενους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα Χριστούγεννα οι αγρότες θα έχουν αποχωρήσει από τα μπλόκα. «Οσο δίκαια αιτήματα και να έχουν, δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερήσουν το δικαίωμα σε κάποιον άλλο συμπολίτη μας να επιστρέψει στο χωριό του» είπε, δηλώνοντας «συγκρατημένα αισιόδοξος για εκτόνωση της κατάστασης μέσα στις επόμενες ημέρες». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι «για να υπάρξουν διευκρινίσεις πρέπει να υπάρξει διάλογος» και έδειξε προς επανακαθορισμό της θέσης της κυβέρνησης όταν διαφανούν οι οριστικές προθέσεις των αγροτών.

Τεχνικό πρόβλημα

Για το ζήτημα με την παρακράτηση εισφορών του ΕΛΓΑ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, το οποίο όταν έγινε αντιληπτό μεταβιβάστηκε στον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τράπεζες για την αντιμετώπισή του. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε χθες το μεσημέρι, όταν στους λογαριασμούς των δικαιούχων ξεκίνησαν να πιστώνονται τα χρήματα της εξόφλησης του 30% της βασικής ενίσχυσης, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στελέχη του υπουργείου, νωρίτερα καταβλήθηκε και η αναδιανεμητική ενίσχυση. Οσον αφορά την πληρωμή για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, η αυτή έγινε την Τρίτη, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Από χθες, εξάλλου, άρχισαν να καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους και 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για την αναδιανεμητική ενίσχυση, ενώ με διευκρινιστική εγκύκλιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε τη δυνατότητα πληρωμής αγροτεμαχίων έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων ακόμη και σε περιπτώσεις ελλιπών ή προβληματικών δηλώσεων ΚΑΕΚ. Η ρύθμιση αφορά περίπου 5.700 αγρότες σε περιοχές, κυρίως, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.