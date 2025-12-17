Απομένουν δύο ματς μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος για σχεδόν τρεις εβδομάδες λόγω των εορτών και του Super Cup. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κραϊόβα και τον ΟΦΗ. Ο στόχος των δύο νικών είναι απόλυτα εφικτός, αλλά κάθε ματς χρειάζεται την απόλυτη προσοχή του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση, αλλά κόντρα στους Ρουμάνους θέλει τη νίκη που θα της χαρίσει την απευθείας πρόκριση στους «16», το bonus της εντός έδρας αναμέτρησης, των επιπλέον βαθμών για τον ευρωπαϊκό της συντελεστή και φυσικά τα χρήματα.

Ενόψει του συγκεκριμένου αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς ενδεχομένως να αναγκαστεί να κάνει επιπλέον rotation λόγω των προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετωπίζει. Αλλωστε οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Πιερό είναι δεδομένα εκτός. Ομως όπως έχει δείξει ο σέρβος τεχνικός στη μέχρι τώρα πορεία του στην ΑΕΚ, δεν θα διστάσει να ρισκάρει στα μέτρα του δυνατού προκειμένου να φτάσει στη νίκη. Το ματς με τον ΟΦΗ που ακολουθεί είναι μία άλλη ιστορία.

Καταρχάς κόντρα στην Κραϊόβα θα υπάρξουν αναγκαστικές αλλαγές, ελέω των τριών απουσιών παικτών που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο λόγος για τους: Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη και Λιούμπισιτς. Επίσης θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επιστροφή των Μάνταλου και Περέιρα, καθώς αμφότεροι έπαιξαν στη Σαμψούντα, αλλά ξεκουράστηκαν στο Αγρίνιο.

Το ζόρι έρχεται για τους ήδη επιβαρυμένους παίκτες, όπως για παράδειγμα ο Ρότα, ο Γιόβιτς, ο Πινέδα, ακόμα και ο Ρέλβας, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο Αγρίνιο. Και επειδή για τον Πορτογάλο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τους άλλους τρεις θα πρέπει να δούμε τι θα επιλέξει ο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ με δύο νίκες θα κάνει για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια εξαιρετικά… ΑΕΚούγεννα. Το έχει ανάγκη ο οργανισμός αυτό να συμβεί ύστερα από τη σεζόν του νταμπλ. Θα εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της ομάδας και του κόσμου και στη συνέχεια θα υπάρχει χρόνος μέχρι τις 10 Γενάρη που ξεκινά εκ νέου το πρωτάθλημα

για τις απαραίτητες κινήσεις ενίσχυσης.