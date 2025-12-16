Η διαρροή του Ολυμπιακού με την οποία η ΠΑΕ εκφράζει την απογοήτευσή της για την ΕΠΟ, τον αρχιδιαιτητή Λανουά και τις επιλογές διαιτητών προκάλεσε έκπληξη. Πρέπει να πω ότι κι εγώ ξαφνιάστηκα από την ανακοίνωση και κυρίως από τους τόνους, όχι όμως και από τη διαιτησία του Γιαμπλόνσκι. Την περασμένη Παρασκευή, δυο μέρες πριν απ’ το ματς στο «Βικελίδης», ο Ολυμπιακός ψήφισε στη Γενική Συνέλευση υπέρ της διοίκησης της ΕΠΟ. Εκανα μερικές ερωτήσεις και έμαθα το εξής απλό: μια κάποια δυσαρέσκεια ειδικά για τον αρχιδιαιτητή υπάρχει εδώ και καιρό. Πλην όμως ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να προκαλέσει εντάσεις και για αυτό θέλησε πρώτα να περάσει η ΓΣ της ΕΠΟ και μετά να εκφράσει τα παράπονά του. Η διαρροή ναι μεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις του γερμανού διαιτητή Γιαμπλόνσκι, αλλά είναι και λίγο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οποιος καταλαβαίνει διακρίνει τι ακριβώς ο Ολυμπιακός λέει: λέει ότι δεν μιλάμε, αλλά μην νομίζετε πως μας πιάσατε και κορόιδα.

Σύγκριση

Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή ξεκινά με την υπενθύμιση τι έγινε στο ΠΑΟΚ – Αρης (3-1) της προηγούμενης αγωνιστικής. Υπάρχει σαφώς μια σύγκριση των πεπραγμένων των διαιτητών των δύο ματς. Ο Ολυμπιακός δεν θεωρεί τυχαίες τις δύο διαιτησίες. Επίσης είναι φανερό πως δεν θεωρεί και δεδομένες τις συμμαχίες κ.λπ. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε να στηρίζει διοικήσεις, ούτε να χειροκροτεί αρχιδιαιτητές: αν κάτι δεν του αρέσει θα το επισημαίνει. Κι όποιος θέλει να είναι απέναντί του καλώς να ορίσει.

Σιωπή

Αν κρίνω από τη σιωπή της ΕΠΟ φαίνεται ότι εκεί εκτιμούν πως δεν υπάρχει λόγος κλιμάκωσης της έντασης. Μπορεί να πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός απλά φωνάζει γιατί δεν κέρδισε: μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο Ολυμπιακός διακρίνει μεθοδεύσεις και όταν αυτό συμβαίνει κατονομάζει και υπεύθυνους. Δεν θέλει καβγάδες γιατί αν τους ήθελε θα είχε άλλη στάση στη Γενική Συνέλευση. Αλλά υπενθυμίζει ότι η μοναδική του απαίτηση είναι να τον σέβονται και να μην τον κοροϊδεύουν. Διότι το να κάνει λάθος ένας διαιτητής είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Να διευθύνει όμως ένα ματς δείχνοντας πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι κάτι άλλο.

Μηνύματα

Στο φύλλο της Παρασκευής είχα γράψει ότι έχω την εντύπωση πως ένα πράγμα μοιάζει να απασχολεί τον αρχιδιαιτητή Λανουά: το πώς δεν θα φωνάζουν όλοι για κάποιο σφύριγμα που θεωρείται (από όσους φωνάζουν) υπέρ του Ολυμπιακού – εξού και η επιστροφή των Γερμανών. Επομένως καμία απόφαση του Γιαμπλόνσκι δεν με ξάφνιασε: όλες κατά κάποιο τρόπο τις περίμενα. Καιρό τώρα ο γάλλος αρχιδιαιτητής και οι συνεργάτες του στέλνουν μηνύματα. Μετά το ματς με την Κηφισιά, ο Λανουά είπε πως δεν υπάρχει το ένα από τα δύο πέναλτι που ο Ολυμπιακός είχε τότε κερδίσει κι έβαλε για λίγο τον διαιτητή Βεργέτη στο «ψυγείο». Μετά το ματς με τον Ατρόμητο ο Ιταλός Βάλερι, που αντικατέστησε τον Λανουά στα βίντεο με τις αναλύσεις των φάσεων, είπε πως δεν υπάρχει πέναλτι στον Ελ Κααμπί. Στον Ολυμπιακό αυτά τα παρακολουθούν. Και όσο για την επίθεση στον Λανουά δεν είναι η πρώτη: έντεκα μήνες πριν ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει την αντικατάστασή του μετά τον ορισμό του διαιτητή Σιδηρόπουλου σε ένα ματς με τον Παναιτωλικό. Βέβαια κι ο Ολυμπιακός δεν έχει λύση στο πρόβλημα της διαιτησίας όπως και κανείς δεν έχει λύση. Αλλά αλίμονο αν περιμέναμε από τις ομάδες να λύνουν τέτοια προβλήματα: η ΕΠΟ πρέπει να ενδιαφέρεται. Αλλά μιλάμε για μια ομοσπονδία που στον Λανουά δεν επιβάλει ούτε καν να παίρνει θέση σε όλες τις φάσεις που συζητιούνται κάθε αγωνιστική.

Ολες

Παράπονα από τους διαιτητές μπορεί να έχουν όλες οι ομάδες: ακόμα κι ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής διαμαρτυρήθηκε γιατί ο διαιτητής Τσακαλίδης δεν άλλαξε την απόφασή του μετά την υπόδειξη του Τζήλου που ήταν στο VAR κι έμεινε στην αρχική του θέση τιμωρώντας τον Ντεσπότοφ για θέατρο. Αυτό ήταν το πιο θεαματικό στιγμιότυπο της αγωνιστικής γιατί ο Τσακαλίδης τον καιρό της ηγεμονίας του ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ έφτασε να γίνει και διεθνής – κι όμως στην παραίνεση του Τζήλου είπε όχι. Δεν υπάρχει βέβαια πέναλτι και αυτό το καταλαβαίνεις από το ότι δεν το ζήτησε ούτε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος σε άλλη περίπτωση θα είχε χαλάσει τον κόσμο. Αλλά και να το έδινε ο Τσακαλίδης τι θα πάθαινε; Θα γελούσανε όλοι λίγο μαζί του. Ε και;

Δίκιο

Αν δεν το έδωσε το αποτέλεσμα είναι γιατί στην τελευταία τηλεδιάσκεψη με τους διαιτητές ο Λανουά τους είπε ότι όταν τους φωνάζουν στο VAR δεν χρειάζεται να δίνουν πάντα δίκιο στους συναδέλφους τους που τους κάνουν τη σύσταση. Ο Λανουά ήταν παρών στο Περιστέρι και ο Τσακαλίδης του έδειξε πως την παραίνεσή του δεν την ξέχασε. Να δούμε ωστόσο αν ο Γάλλος θα συμφωνήσει με την απόφασή του. Αλλιώς τον περιμένει «ψυγείο» κι αυτόν. Οπως στο «ψυγείο» μπήκε κι ο Σιδηρόπουλος που δυο εβδομάδες πριν στη Λιβαδειά αρνήθηκε κι αυτός σε ματς του ΠΑΟΚ παραίνεση του Φωτιά που ήταν στο VAR και του ζητούσε να μην αποβάλει τον Μεϊτέ. Αυτό επισήμανε κι ο ΠΑΟΚ στη διαρροή του: ότι είναι παράξενο πως οι έλληνες διαιτητές στα δικά του ματς δεν ακούνε όσα τους λέει το VAR. To ότι η τελική απόφαση προβλέπεται να είναι όχι του VAR, αλλά των διαιτητών είναι μια λεπτομέρεια που ο ΠΑΟΚ αφήνει στην άκρη: αυτός που είπε το γνωστό «ας μην αφήνουμε ενοχλητικές λεπτομέρειες να χαλάνε ωραίες ιστορίες» θα ήταν καλός διευθυντής επικοινωνίας ελληνικής ΠΑΕ.

Πέναλτι

Η μόνη λύση απέναντι στους διαιτητές και τις αποφάσεις τους είναι να παίζεις όσο καλύτερα μπορείς. Αλλά αυτό είναι απλά εύκολο να το λες. Οι ελληνικές ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό θέλουν πιο πολύ να κερδίζουν παρά να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Οπότε και οι φωνές θα συνεχιστούν κι όποιος αντέξει. Παρεμπιπτόντως μιλώντας για διαιτητές είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει συμβεί τελευταία στα ματς του Παναθηναϊκού: στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, την ΑΕΛ και τον Βόλο για το πρωτάθλημα κι αυτό με την Κηφισιά για το Κύπελλο έχουν δοθεί 4 πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟ και 4 υπέρ του – δηλαδή οκτώ συνολικά! Δεν πρέπει να έχει συμβεί ξανά όχι στην Ελλάδα αλλά έστω κάπου στον κόσμο…