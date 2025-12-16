Μια «ιστορική μέρα» ήταν η χθεσινή για την Κύπρο, όπως τη χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του στο μέγαρο Ελιζέ, αναφερόμενος στην υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας. Τόσο ο κύπριος πρόεδρος όσο και ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισαν την αξία της ενδυνάμωσης των σχέσεων των δύο χωρών, εν όψει και της ανάληψης της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, δίνοντας το σήμα για μια σαφή ευρωπαϊκή και γεωπολιτική αναβάθμιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο μετατρέπει τη συνεργασία σε συγκεκριμένο επιχειρησιακό οδικό χάρτη, με αιχμή την άμυνα και την ενέργεια, αλλά και με διεύρυνση σε τομείς όπως η καινοτομία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η εκπαίδευση. Κεντρικό ρόλο κατέχουν η αμυντική διάσταση και η Ανατολική Μεσόγειος, με τον γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίζει τη σταθερή γαλλική παρουσία στην Κύπρο και τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το διότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται και η οριστικοποίηση της συμφωνίας SOFA (Status of Force Agreement) μεταξύ του Παρισιού και της Λευκωσίας για το καθεστώς των γάλλων στρατιωτικών που συμμετέχουν σε ασκήσεις, αποστολές ή διελεύσεις και τους όρους ελλιμενισμού και στάθμευσης γαλλικών πλοίων και μέσων στην Κύπρο. Προφανέστατα, ο Μακρόν επανέλαβε και τη στήριξή του στη λύση του Κυπριακού με το νησί ενιαίο, ενώ τονίστηκαν και η γεωστρατηγική αξία της ενεργειακής παρουσίας της γαλλικής TOTAL στην κυπριακή ΑΟΖ και η συνεργασία με τα νέα εργαλεία της ευρωπαϊκής άμυνας, όπως ο μηχανισμός SAFE.

Η προεδρία της ΕΕ βήμα για το ΝΑΤΟ

Εν τω μεταξύ, συνέχεια στις δηλώσεις του για την επιθυμία ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ έδωσε ο Χριστοδουλίδης μιλώντας στο Politico. Ο κύπριος πρόεδρος περιέγραψε με σαφήνεια τις προθέσεις του, λέγοντας πως θέλει να αξιοποιήσει την επικείμενη κυπριακή προεδρία της ΕΕ για να μειώσει τις εντάσεις με την Τουρκία, με αντάλλαγμα την πρόοδο στην ενταξιακή της πορεία στο ΝΑΤΟ. Το κλειδί, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να συμφωνήσει η Τουρκία να επιτρέψει την ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα «Συνεργασία για την Ειρήνη», που θεωρείται το πρώτο βήμα προς τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Σε αντάλλαγμα, όπως είπε, η Κύπρος θα μπορούσε να άρει σταδιακά τα εμπόδια στη στενότερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

Ο Ακίλα Σάλεχ θολώνει τα νερά

Δεν αποδέχεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά ούτε και την ελληνική θέση για την ΑΟΖ ο Ακίλα Σάλεχ, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Σάλεχ θολώνει την εικόνα για τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, καθώς τονίζει από τη μία ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο υπογράφηκε από μια παράνομη κυβέρνηση και πρέπει να επαναδιαπραγματευθεί, αλλά ταυτόχρονα αμφισβητεί τη μέση γραμμή που προκύπτει από την Κρήτη με τη Λιβύη, όπως και η Τουρκία. Και το κάνει με απόλυτο τρόπο, τονίζοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πολύ κοντά στις ακτές της Λιβύης και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επεκταθεί σε τεράστιες θαλάσσιες περιοχές εις βάρος της Λιβύης, ότι το διεθνές δίκαιο δεν υποστηρίζει τέτοιες επεκτάσεις και, ως εκ τούτου, η απόσταση και η γραμμή οριοθέτησης πρέπει να επανεξεταστούν από τις αρχικές ελληνικές ακτές και όχι από τα νησιά της. Ανέφερε ακόμη ότι δεν αντιτίθεται σε καμία συμφωνία με την Τουρκία, αλλά κατέληξε ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά τον καθορισμό της οριοθέτησης των λιβυκών συνόρων και τη διασφάλιση ότι δεν θα παραβιαστούν από καμία γειτονική χώρα.

Με γεμάτη ατζέντα στα ελληνοαλβανικά

Την πρώτη της επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί σήμερα η νέα υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Ελίζα Σπιροπάλι, η οποία θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Κώστα Τασούλα και τον Νίκο Δένδια. Βασικά θέματα της ατζέντας της είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ, η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας στην ΕΕ και τα ζητήματα της διασποράς. Ειδικά για το τελευταίο, όπως είπε στα «ΝΕΑ», θα ζητήσει από την ελληνική πολιτική ηγεσία της ενίσχυση της συνεργασίας που υποστηρίζει την ευημερία της διασποράς, συμπεριλαμβανομένων ομαλότερων διοικητικών διαδικασιών και ισχυρότερων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ευκαιριών για τα παιδιά, όπως η εισαγωγή των αλβανικών ως γλώσσας επιλογής στα ελληνικά σχολεία.

Προαναγγέλλει κόμμα η Καρυστιανού

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές μίλησε ανοιχτά η Μαρία Καρυστιανού, αποκλείοντας, παράλληλα, κάθε σενάριο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα ή άλλο πολιτικό πρόσωπο που «έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα». «Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα» είπε (στο Kontra) τονίζοντας πως το κίνημα θα αποτελείται από πολίτες μη εμπλεκόμενους σε πολιτικά κόμματα και ότι «πάμε για κάτι πολύ μεγάλο». Στο οποίο θα έχει, βεβαίως, κι η ίδια προσωπικά παρουσία. «Γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική» σχολίασε.