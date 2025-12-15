Η αυθημερόν αποστολή του πρωθυπουργού σε Ιεροσόλυμα και Ραμάλα στις 22 Δεκεμβρίου (όπου θα συμμετέχει και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης) αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διπλωματική διάσταση μέσα από τον σχεδιασμό Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης κορυφής, σε μια κομβική στιγμή για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου στοχεύουν αφενός στο να δείξουν πως η εν λόγω συμμαχία όχι μόνο λειτουργεί αλλά διαθέτει και προοπτική. Αποδέκτης του μηνύματος που θα εκπέμψουν από τα Ιεροσόλυμα τα τρία κράτη θα είναι και η Τουρκία, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Aγκυρα διεκδικεί «δίκαιη μοιρασιά» στην περιοχή επαναλαμβάνοντας θέσεις αναθεωρητικές την ώρα που οι συζητήσεις που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο την καλούν να συνεργαστεί επί των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Βασικό θέμα στην ατζέντα των τριών ηγετών θα είναι και η επόμενη μέρα στη Γάζα.

Ο κρίσιμος ρόλος της Ελλάδας

Η ίδια η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Ιεροσόλυμα και Ραμάλα, με διαφορά λίγων ωρών, για επαφές με την ισραηλινή και την παλαιστινιακή ηγεσία καταδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στις τρέχουσες εξελίξεις, ως αξιόπιστος συνομιλητής και στρατηγικός εταίρος τόσο του Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και του Μαχμούντ Αμπάς καθώς και του συνόλου των αραβικών χωρών.

Μετά την Αθήνα, που μέσω του Γιώργου Γεραπετρίτη εκδήλωσε ήδη ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, την οποία προβλέπει το Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, πλέον και η Λευκωσία εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Κόμπος. Για τον κύπριο ΥΠΕΞ καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα παίξουν οι λεπτομέρειες ως προς τον τελικό σχεδιασμό, τους συμμετέχοντες, τον τρόπο λειτουργίας των δυνάμεων και τους κανόνες εμπλοκής. Με βάση πάντως το σχετικό ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, αυτό που προβλέπεται για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης είναι η παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, η ασφάλεια των συνόρων της Γάζας και η εκπαίδευση μιας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης. Για το τελευταίο σκέλος, ο κύπριος ΥΠΕΞ δήλωσε πως θα ήταν πρόθυμη η Λευκωσία να συνεισφέρει «στα διάφορα επίπεδα αυτής της δύναμης». Ο ίδιος, παράλληλα, επισήμανε την περιορισμένη στρατιωτική ικανότητα της Κύπρου «λόγω της απειλής που αντιμετωπίζει πίσω στην πατρίδα λόγω της τουρκικής κατοχής». Ως προς το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων, όπως είχε γίνει γνωστό, εντός Δεκεμβρίου οι «χώρες-εταίροι» πραγματοποιούν συναντήσεις για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών με στόχο την επί τόπου παρουσία δυνάμεων εντός του 2026 και πάντως το συντομότερο δυνατόν.

Καθοριστικό ρόλο στο ποιοι τελικά θα συμμετέχουν στις δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα θα διαδραματίσει το Συμβούλιο Ειρήνης του οποίου θα ηγηθεί ο Τραμπ, με τον ίδιο να έχει ήδη προαναγγείλει πως θα ανακοινώσει τη σύνθεσή του στις αρχές του 2026. Οι χώρες που θα έχουν αναμφίβολα βαρύνοντα λόγο στην οριστική σύνθεση είναι οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», η Ουάσιγκτον έχει ήδη στείλει επίσημα αιτήματα για συμμετοχή σε περίπου 70 χώρες, με βασική στόχευση τη στρατολόγηση στρατευμάτων, χωρίς (μέχρι στιγμής) ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο αριθμός που λέγεται ότι επιδιώκεται να συγκεντρωθεί ανέρχεται στους 10.000 στρατιώτες, ενώ ήδη αρκετές χώρες έχουν προσκληθεί (Μάλτα, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία) και άλλες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως η Τουρκία, στη συμμετοχή της οποίας όμως αντιτίθεται το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο ρόλος της Κύπρου στην περιοχή διαρκώς αναβαθμίζεται. Η χθεσινή «ιστορική» – όπως χαρακτηρίστηκε – επίσκεψη του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Λευκωσία εξέπεμψε μήνυμα ανοίγματος ενός νέου κεφαλαίου στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, με την Κύπρο να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή μέσα από έργα όπως το (πιο) ώριμο που αφορά το τερματικό LNG εντός της κυπριακής ΑΟΖ.