Το Nemo, Ελβετός τραγουδιστής που κατέκτησε τη Eurovision 2024, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το τρόπαιο του διαγωνισμού σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην επόμενη διοργάνωση.

Ο πρώτος μη δυαδικός νικητής του θεσμού, δήλωσε την Πέμπτη πως υπάρχει «ξεκάθαρη σύγκρουση» ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision – «ενότητα, συμπερίληψη και αξιοπρέπεια για όλους» – και στην απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να διαγωνιστεί.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, το Nemo ανέφερε: «Αν και είμαι απίστευτα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όσα μου δίδαξε ως άνθρωπο και καλλιτέχνη, σήμερα δεν αισθάνομαι ότι αυτό το τρόπαιο μου ανήκει».

Η απόφασή του εντείνει την κρίση γύρω από τη Eurovision 2026, η οποία αντιμετωπίζει πλέον μποϊκοτάζ από πέντε χώρες λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Μετά την άρνηση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να αποκλείσει το Ισραήλ για τη στάση του στον πόλεμο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν. Την Τετάρτη προστέθηκε και η Ισλανδία, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RÚV να αποσυρθεί.

Στην ίδια δήλωση, το Nemo τόνισε: «Δεν πρόκειται για άτομα ή καλλιτέχνες. Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να εξωραΐσει την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις, ενώ η EBU επιμένει ότι η Eurovision είναι ‘μη πολιτική’. Όταν ολόκληρες χώρες αποχωρούν λόγω αυτής της αντίφασης, είναι φανερό ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιό μου πίσω στα κεντρικά της EBU στη Γενεύη».

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan χαιρέτισε την απόφαση να διατηρηθεί η συμμετοχή του Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί πολιτικής παρέμβασης. Ο πρόεδρος του, Ισαάκ Χέρτσογκ, υπογράμμισε ότι η χώρα του «αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή του κόσμου».

Την Τετάρτη, η πρεσβεία του Ισραήλ στη Νορβηγία – που διαχειρίζεται και τις σχέσεις με την Ισλανδία – εξέφρασε «απογοήτευση» για την απόφαση του RÚV, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς αντίθετη προς το πνεύμα του διαγωνισμού».

Με έξι μήνες να απομένουν, 34 χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή στην επόμενη διοργάνωση, αν και ορισμένες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την παρουσία τους.

Το BBC, που επιλέγει εσωτερικά τον εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε ότι στηρίζει τις αποφάσεις της συνόδου της EBU, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν θα συμμετάσχει τελικά στον διαγωνισμό.