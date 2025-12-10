Κύπρος – Οι κυπριακές υπηρεσίες διάσωσης εντόπισαν το γιοτ που είχε αποπλεύσει από το Ισραήλ πριν από μία εβδομάδα και με το οποίο είχε χαθεί η επικοινωνία για δύο ημέρες, ενώ έπλεε ανοιχτά των κυπριακών ακτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (ΚΝΕΔ), και οι τέσσερις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Το ιδιωτικό σκάφος είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Ασντόντ στις 2 Δεκεμβρίου με προορισμό την Κρήτη. Η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του ήταν στις 8 Δεκεμβρίου, περίπου 89 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πάφου, ανέφερε το ΚΝΕΔ. Όπως μετέδωσαν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, το γιοτ εντοπίστηκε στα ανοικτά της Λεμεσού περίπου στις 18:30.

Η εξαφάνιση του σκάφους συνέπεσε με την άφιξη της καταιγίδας Byron στην περιοχή, γεγονός που δυσχέρανε τις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι αρμόδιες αρχές τόνισαν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί».

Το γιοτ δεν είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου, ενώ ο καπετάνιος ανέφερε πως αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα. Το σκάφος βρίσκεται πλέον σε πορεία επιστροφής προς το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα, σύμφωνα με το κυπριακό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΡΙΚ.

Σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές, στο σκάφος επιβαίνουν τέσσερις Ισραηλινοί άνδρες ηλικίας 41, 40, 30 και 27 ετών. Νωρίτερα, οι αρχές της Κύπρου είχαν ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού, ενώ από την πλευρά τους οι ισραηλινές αρχές διέταξαν έρευνα για το πώς επιτράπηκε ο απόπλους, παρά τις προειδοποιήσεις για την επικείμενη καταιγίδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ, AFP