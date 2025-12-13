Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε «κομβικό» μέλος της Χαμάς στην περιοχή της Πόλης της Γάζας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος δραστηριοποιούνταν με στόχο την επανασύσταση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Χαμάς.

Από την πλευρά της, η παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τον ισχυρισμό.

Σύλληψη ηλικιωμένου στη Δυτική Όχθη

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa, ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν έναν ηλικιωμένο άνδρα στην περιοχή του βόρειου Ιορδάνη ποταμού, στη Δυτική Όχθη.

Το Wafa, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ανέφερε ότι οι δυνάμεις εισέβαλαν σε συγκέντρωση πολιτών και προχώρησαν στη σύλληψη του Ράφε Μοχάμεντ Αμπντούλ Καρίμ Φάκα.

Παράλληλα, Ισραηλινοί έποικοι, συνοδευόμενοι από στρατιώτες, πραγματοποίησαν επιδρομές σε αρκετές κοινότητες της βόρειας κοιλάδας του Ιορδάνη.